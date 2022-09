Mở rộng đối tượng tiêm vắc-xin Novavax thành trên 12 tuổi từ ngày 5/9

Photo : YONHAP News

Nhóm xúc tiến tiêm phòng vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc cho biết theo phê duyệt sửa đổi của Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS), từ ngày 5/9, công tác tiêm chủng vắc-xin Novavax sẽ được mở rộng từ đối tượng trên 18 tuổi thành trên 12 tuổi.Theo MFDS, vắc-xin Novavax có hiệu quả phòng chống nhiễm bệnh lên tới 79,5% và giá trị kháng thể trung hòa ở nhóm từ 12-17 tuổi phù hợp với tiêu chuẩn, bằng 1,46 lần so với độ tuổi từ 18-25 tuổi.Công tác tiêm chủng vắc-xin SKYCovione, vắc-xin COVID-19 nội địa đầu tiên của Hàn Quốc do công ty Khoa học y sinh SK (SK Bioscience) phát triển, cũng được bắt đầu từ ngày 5/9.Đối tượng tiêm phòng vắc-xin này là người trên 18 tuổi chưa từng tiêm phòng COVID-19 trước đó. Người dân có thể đến trung tâm y tế hoặc cơ sở y tế ủy thác để tiêm phòng. Cơ sở tiêm vắc-xin SKYCovione được đăng tải trên trang web đặt lịch tiêm phòng (ncvr.kdca.go.kr) trong mục “Tình trạng tiêm chủng” phần “Cơ sở tiêm phòng vắc-xin SKYCovione”.Thời gian đặt lịch tiêm vắc-xin SKYCovione đã bắt đầu từ ngày 1/9. Đối tượng đặt lịch sẽ bắt đầu tiêm từ ngày 13/9.Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ ngày 5/9, Hàn Quốc ghi nhận 37.548 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 37.262 ca phát sinh trong nước và 286 ca ngoại nhập. Số ca nguy kịch nhập viện điều trị tăng thêm 14 ca lên 562 ca. Thêm 56 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,12%.Mặt khác, do ảnh hưởng của siêu bão Hinnamnor, các trạm xét nghiệm COVID-19 lưu động tạm thời sẽ rút ngắn thời gian hoạt động hoặc tạm dừng hoạt động. Cụ thể, 25 trạm xét nghiệm lưu động tại thủ đô Seoul sẽ chỉ hoạt động đến 6 giờ chiều ngày 5/9 và có thể không hoạt động vào ngày 6/9 nếu bão dự báo sẽ mạnh hơn. Chính quyền thành phố Incheon cũng cho tạm dừng hoạt động ba trạm xét nghiệm tạm thời cho tới ngày 7/9. Các trạm xét nghiệm ở khu vực khác cũng đang xem xét thay đổi thời gian hoạt động, nên người có triệu chứng lây nhiễm có thể sử dụng dịch vụ xét nghiệm tại trung tâm y tế và bệnh viện, phòng khám tư nhân.