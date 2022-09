Tổng thống Yoon Suk-yeol: “Nỗ lực hết sức ứng phó siêu bão Hinnamnor”

Photo : YONHAP News

Trả lời phóng viên trên đường đi làm sáng ngày 5/9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết siêu bão Hinnamnor có sức ảnh hưởng mạnh nhất từ trước đến nay đã đổ bộ vào Hàn Quốc. Tổng thống khẳng định sẽ không chủ quan, làm tất cả vì tính mạng và sự an toàn của người dân, đồng thời chỉ thị các bộ ngành liên quan tích cực ứng phó.Ông Yoon nhấn mạnh trong tình huống khẩn cấp, nếu Tổng thống không kịp ra chỉ thị thì chính quyền địa phương cần đưa ra biện pháp đối phó trước rồi báo cáo sau.Trên đường đi làm sáng nay, Tổng thống Yoon đã mặc đồng phục dân phòng vệ màu xanh, thể hiện sẵn sàng ứng phó với tình hình khẩn cấp hiện nay. Ông Yoon nhấn mạnh công chức và người dân nỗ lực hợp tác thì sẽ có thể bảo vệ được gia đình và mọi người xung quanh dù tình hình có khó khăn như thế nào. Tổng thống yêu cầu chính quyền địa phương chú ý đến sự an toàn của tầng lớp yếu thế trong xã hội dễ chịu rủi ro thiệt hại do thiên tai.Vào lúc 4 giờ 30 phút chiều ngày 4/9, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc đã nâng cảnh báo thiên tai từ mức “chú ý” lên mức “nghiêm trọng”.Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Lee Sang-min yêu cầu người dân sơ tán và chủ động kiểm soát các khu vực có nguy cơ rủi ro khi bão đổ bộ như nhà bán hầm, đường ven biển, đồng thời gia cố và cố định lại cơ sở chăn nuôi thủy sản, cần cẩu ở bến cảng và tàu bè.Bộ trưởng kêu gọi người dân kiểm tra kênh thoát nước, tránh để xảy ra ngập lụt tại các khu chợ đầu mối truyền thống, cửa hàng, di chuyển các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Trung thu đến nơi an toàn tránh hư hỏng.Mặt khác, tính đến 8 giờ sáng ngày 5/9, Tổng công ty hàng không Hàn Quốc (KAC) cho biết đã có 359 chuyến bay nội địa và quốc tế khởi hành từ 14 sân bay trong nước bị hủy. Trong số 158 tàu hoạt động trên 101 tuyến hàng hải, 152 tàu chạy trên 95 tuyến đã dừng hoạt động hoặc sơ tán.Đường sắt và đường cao tốc hiện chưa bị ảnh hưởng trực tiếp nào từ cơn bão, song Tổng công ty đường sắt và đường bộ đã chuẩn bị tư thế ứng phó từ ngày 4/9.Nhằm ngăn chặn thiệt hại do bão, Bộ Lao động và tuyển dụng khuyến cáo doanh nghiệp điều chỉnh giờ đi làm linh hoạt trong ngày 5-6/9 hoặc chuyển sang chế độ làm việc tại nhà. Bộ Giáo dục cũng khuyến nghị các trường học đóng cửa, rút ngắn thời gian học hoặc chuyển sang học trực tuyến.