Số chuyến bay quốc tế từ Hàn Quốc đạt 40% so với trước dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 4/9 cho biết số chuyến bay quốc tế khởi hành từ sân bay nội địa được phê duyệt vận hành trong tháng 9 là 1.926 chuyến/tuần, đạt 40,8% so với cả năm 2019 (4.714 chuyến), thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát; và tăng 404,1% so với tháng 9 năm ngoái (382 chuyến bay).Số lượng chuyến bay mỗi tuần tăng đều đặn, từ 532 chuyến vào tháng 5 lên 754 chuyến vào tháng 6, 1.587 chuyến vào tháng 7 và 1.909 chuyến vào tháng 8.Trước đó, Bộ Địa chính và giao thông từng đưa ra kế hoạch khôi phục vận hành số chuyến bay quốc tế lên mức 50% so với trước dịch COVID-19. Với tốc độ như hiện nay, mục tiêu này sẽ đạt được trong tháng 10 tới và có khả năng vượt kế hoạch ban đầu cho tới cuối năm nay.Các hãng hàng không đang kỳ vọng nhu cầu bay quốc tế sẽ tăng hơn nữa sau khi Chính phủ dỡ bỏ quy định yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với cả công dân Hàn Quốc và người nước ngoài trước khi lên máy bay nhập cảnh vào Hàn Quốc từ ngày 3/9.Mặc dù tỷ lệ đặt vé trước chuyến bay quốc tế không có sự thay đổi ngay lập tức so với tháng 8, song dự kiến tỷ lệ đặt vé sẽ tăng sau kỳ nghỉ Tết Trung thu. Theo đó, các hãng hàng không cũng đang xem xét tăng mạnh số chuyến bay quốc tế trong tháng 10.Tuy nhiên, có lo ngại rằng tỷ giá hối đoái won-USD tăng mạnh thời gian gần đây có thể là trở ngại cho đà phục hồi nhu cầu bay quốc tế.