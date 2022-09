Cảnh sát điều tra vụ tấn công kênh Youtube

Photo : YONHAP News

Đội điều tra tội phạm an ninh mạng thuộc Cơ quan điều tra quốc gia, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, ngày 4/9 đã bắt đầu điều tra việc kênh Youtube "Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc" do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quản lý, bị tin tặc tấn công.Vào lúc 3 giờ 20 phút sáng ngày 3/9, kênh Youtube "Chính phủ Hàn Quốc" đã bị đổi thành "SpaceX Invest". Sau khi bị đổi tên, kênh Youtube này đăng tải video phát trực tiếp liên quan tới tiền ảo, trong đó có bài phỏng vấn Elon Musk, Giám đốc điều hành công ty Tesla, đơn vị ô tô điện của Mỹ. 4 tiếng sau, kênh Youtube này đã được khôi phục lại bình thường.Trước đó, kênh Youtube quảng bá của Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) mang tên "Imagine Your Korea" cũng đã bị tin tặc tấn công hai lần. Kênh Youtue của Bảo tàng nghệ thuật đương đại quốc gia Hàn Quốc ngày 29/8 vừa qua cũng bỗng nhiên đăng tải video phát trực tiếp liên quan tới tiền ảo, nhưng đã được khôi phục sau hai tiếng. Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành điều tra với hai vụ tấn công này.