Dân số Hàn Quốc được dự báo giảm còn 38 triệu người vào năm 2070

Photo : Getty Images Bank

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 5/9 công bố báo cáo "Tình hình và triển vọng dân số Hàn Quốc và thế giới".Trong đó, dân số Hàn Quốc được dự báo sẽ giảm từ 52 triệu người năm nay xuống 38 triệu người vào năm 2070. Trong khi dân số thế giới năm nay ước đạt 7,97 tỷ người, và sẽ tăng lên 10,3 tỷ người vào năm 2070, hoàn toàn đối lập với xu hướng dân số của Hàn Quốc.Tốc độ tăng dân số thế giới hiện đang là 0,83%, dự kiến sẽ giảm xuống 0,65% vào năm 2040, và 0,18% vào năm 2070. Dân số Hàn Quốc được báo sẽ tiếp tục giảm, năm 2022 là -0,23%, năm 2040 là -0,35%, năm 2070 là -1,24%, tốc độ giảm ngày càng nhanh do tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc giảm. Năm 2021, tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc đạt 0,81 trẻ, thấp nhất thế giới nếu không tính Hong Kong, thấp hơn 1,51 trẻ so với tổng tỷ suất sinh bình quân thế giới là 2,32 trẻ.Ngược lại, tuổi thọ kỳ vọng của Hàn Quốc đạt 83,5 tuổi, cao hơn 11,5 tuổi so với bình quân thế giới là 72 tuổi. Dân số cao tuổi năm 2022 chiếm 17,5%, được dự báo sẽ tăng lên 46,4% vào năm 2070. Dân số trong độ tuổi lao động sẽ tiếp tục giảm, dự kiến còn 46,1% vào năm 2070.Mặt khác, trong năm nay, Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục là quốc gia đông dân nhất thế giới với 1,43 tỷ dân, chiếm 17,9% tổng dân số thế giới. Tuy nhiên, tới năm 2070, Ấn Độ dược dự báo sẽ vươn lên dẫn đầu với 1,69 tỷ dân. Hàn Quốc hiện đang là quốc gia đông dân thứ 29 thế giới, nhưng dự kiến sẽ rơi xuống thứ 59 vào năm 2070.