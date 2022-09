Blackpink là nghệ sĩ đầu tiên trên thế giới cán mốc 80 triệu người theo dõi trên Youtube

Photo : KBS News

Công ty quản lý YG Entertainment ngày 5/9 thông báo kênh Youtube của nhóm nhạc nữ Blackpink đã chạm mốc 80 triệu người đăng ký theo dõi vào lúc 4 giờ 38 phút sáng cùng ngày. Như vậy, Blackpink đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên trên thế giới lập được thành tích khủng này, chỉ sau 6 năm 3 tháng lập kênh Youtube.Tháng 7 năm 2020, Blackpink trở thành nhóm nhạc thuộc nước không nói tiếng Anh đầu tiên lọt vào "Top 5 tài khoản Youtube có số lượng người đăng ký nhiều nhất”, sau đó lần lượt vượt qua các ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng thế giới như Ariana Grande, Eminem, Ed Sheeran, và Marshmallow.Tháng 9 năm ngoái, Blackpink đã vượt qua “Hoàng tử nhạc Pop” Justin Bieber để trở thành kênh Youtube dẫn đầu về số lượng người theo dõi trong số trong số các nghệ sĩ trên toàn thế giới.Tổng số lượt xem video của Blackpink trên tài khoản Youtube chính thức đã vượt mốc 26 tỷ lượt. Trong đó, có 33 video có hơn 100 triệu lượt xem.Số lượt xem MV “Ddu-du Ddu-du”, ca khúc chủ đề của album mini đầu tiên “Square Up”, đã vượt mốc 1,9 tỷ. MV “Kill This Love” đạt 1,6 tỷ lượt xem, MV “Boombaya" đạt hơn 1,4 tỷ lượt xem và MV “As if it was your last" đạt 1,2 tỷ lượt xem.Blackpink sẽ phát hành album thứ hai mang tên “Born Pink” vào ngày 16/9 tới. Sau khi kết thúc concert tại Seoul vào ngày 15 và 16/10, 4 cô gái nhà YG sẽ bắt đầu tour lưu diễn thế giới qua Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương.