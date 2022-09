Ngoại trưởng Park Jin đề nghị Quốc hội Mỹ hợp tác về Luật giảm lạm phát của Mỹ

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Washington, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 5/9 (giờ địa phương) đã gặp gỡ 8 Hạ nghị sĩ Mỹ bao gồm nghị sĩ Stephanie Murphy. Tại đây, Ngoại trưởng Park chỉ ra rằng Luật giảm lạm phát mà Mỹ thông qua gần đây có yếu tố loại ô tô điện Hàn Quốc khỏi đối tượng được hưởng ưu đãi trợ cấp đã vi phạm quy tắc thương mại như Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ và các hiệp định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).Ông Park cũng đề nghị Quốc hội Mỹ đặc biệt quan tâm và hợp tác để đảm bảo các doanh nghiệp của Hàn Quốc đang đầu tư và tạo việc làm ở nước sở tại không bị ảnh hưởng.Tiếp đó, Ngoại trưởng Park cũng trao đổi ý kiến với các nghị sĩ Mỹ về mối quan hệ song phương và vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Ông Park nhận định mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đang được tăng cường hợp tác ở cấp độ toàn cầu với vai trò là đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu, chia sẻ các giá trị phổ quát như tự do, dân chủ và nhân quyền.Đáp lại, các nghị sĩ Mỹ đánh giá đồng minh Hàn-Mỹ đang phát triển bền chặt hơn sau khi Chính phủ mới của Seoul ra mắt. Quốc hội nước này sẽ tích cực hỗ trợ nhằm phát triển liên tục mối quan hệ song phương này.Trong một tin liên quan, trong chuyến thăm thành phố Milwaukee (bang Wisconsin) cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden giải thích các doanh nghiệp Hàn Quốc đã chia sẻ lý do đầu tư vào Mỹ là bởi nơi đây có môi trường kinh doanh an toàn bậc nhất và sở hữu lao động tốt nhất thế giới. Ông Biden cho biết đang xây dựng tương lai “xứ sở cờ hoa” trở thành nơi lao động Mỹ sử dụng các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Mỹ.