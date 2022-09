Đối thoại an ninh Seoul 2022 diễn ra từ ngày 6-8/9

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo “Đối thoại an ninh Seoul 2022”, một cơ chế thảo luận an ninh đa phương cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc và hợp tác an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sẽ được tổ chức từ ngày 6-8/9 tại thủ đô Seoul.Năm nay là kỷ niệm 10 năm thành lập cơ chế thảo luận này và là lần tổ chức trực tiếp đầu tiên sau ba năm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.Cuộc họp có sự tham dự của quan chức quốc phòng từ 54 quốc gia và ba tổ chức quốc tế gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như các chuyên gia an ninh cấp tư nhân trong và ngoài nước.Lễ khai mạc “Đối thoại an ninh Seoul 2022” sẽ diễn ra vào sáng ngày 7/9 với bài phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup và bài phát biểu chung của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-han và Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren.Tại hội nghị lần này, 16 quan chức quốc phòng của mỗi nước, gồm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Shin Beom-chul, và người đồng cấp Nhật Bản, Singapore, NATO, Estonia, Canada, Ghana và Uganda, sẽ tham gia với tư cách là quan chức thảo luận cho mỗi phiên họp.Với chủ đề chính là “Đối phó với các mối đe dọa an ninh phức tạp thông qua đoàn kết quốc tế”, các quan chức dự kiến sẽ thảo luận về chủ đề trong từng phiên họp như “phương hướng phối hợp quốc tế về mặt chiến lược nhằm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên” và “bài toán an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương”.Cùng ngày, Thứ trưởng Shin Beom-chul đã chủ trì “Hội nghị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2022" với đại diện các nước ASEAN, thảo luận về phương án phát triển hợp tác quốc phòng về trung và dài hạn giữa Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Đối thoại an ninh Seoul năm nay sẽ không chỉ thúc đẩy hợp tác an ninh toàn cầu, mà còn là cơ hội để phục hồi trao đổi và hợp tác quốc phòng bị đình trệ do COVID-19 với các nước thông qua các cuộc thảo luận trực tiếp.