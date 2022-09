Hai người tử vong và hàng nghìn héc-ta hoa màu bị thiệt hại do siêu bão Himnamnor

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết tính đến 3 giờ chiều ngày 6/9, cơn bão Hinnamnor đã làm hai người thiệt mạng và hàng nghìn héc-ta cây trồng bị thiệt hại.Trong đó, hai người thiệt mạng là ở thành phố Pohang và thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang). Cảnh sát cơ động đang tiến hành công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích.Có 5 nhà dân bị ngập hoặc hư hại trên đảo Jeju và tỉnh Gyeonggi, một tàu đánh cá bị lật. 6 cơ sở công cộng gồm 3 tuyến đường bị ngập hoặc hư hỏng.Ước tính có tổng cộng 1.320 héc-ta cây trồng gồm đất trồng cà rốt, tỏi ở đảo Jeju và ruộng lúa ở tỉnh Gangwon bị thiệt hại do cơn bão. 96.000 hộ bị mất điện do bão xảy ra tại đảo Jeju, tỉnh Nam Gyeongsang, thành phố Ulsan và Busan.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã ban lệnh sơ tán trước cho khoảng 7.000 hộ gia đình ở khu vực nguy hiểm để tránh bão. Đến nay, ước tính có tổng cộng 2.400 hộ với 3.400 người dân tại tỉnh Nam Gyeongsang, tỉnh Nam Jeolla và thành phố Busan đã đi sơ tán tại cơ sở tránh trú tạm thời hoặc nhà người thân.Trong một tin liên quan, Tổng công ty hàng không Hàn Quốc (KAC) cho biết 181 chuyến bay khởi hành và hạ cánh tại sân bay quốc tế Gimpo đã bắt đầu hoạt động bình thường từ 9 giờ sáng 6/9.Một số đoạn đường cao tốc bị chặn vào rạng sáng ngày 6/9 cũng thông xe trở lại lúc 9 giờ sáng và 7 tuyến đường tàu hỏa bị tạm dừng hoặc điều chỉnh được nối lại từ 3 giờ chiều khi bão Hinnamnor đi qua.Trong khi đó, tính đến 3 giờ chiều cùng ngày, 16 trong số 101 tuyến đường hàng hải bị tạm dừng hoạt động đã được nối trở lại.