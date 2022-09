Chủ tịch đảng đối lập không trình diện tại Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên đảng đối lập Dân chủ đồng hành Ahn Ho-young ngày 6/9 đã ra tuyên bố, cho biết Chủ tịch đảng Lee Jae-myung đã chấp nhận yêu cầu điều tra qua văn bản của Viện Kiểm sát, và gửi biên bản trả lời vào chiều ngày 5/9. Do vậy, ông Lee đã không tới trình diện tại Viện Kiểm sát, theo thông báo triệu tập là vào ngày 6/9 nữa, sau khi xét thấy nhiều ý kiến trong và ngoài đảng cho rằng lãnh đạo đảng đối lập không thể bị cuốn vào chiêu trò "đàn áp chính trị", "bới lông tìm vết" của đảng cầm quyền.Trước đó, Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 1/9 đã gửi thông báo yêu cầu triệu tập ông Lee vào lúc 10 giờ sáng 6/9, liên quan tới nghi ngờ ông này phát biểu sai sự thật về dự án phát triển phường Baekhyeon, phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi).Mặt khác, phát ngôn viên đảng đối lập cũng đưa ra lập trường về nghi ngờ mà ông Lee đang bị Viện Kiểm sát điều tra.Trước tiên, về nghi ngờ dự án phát triển phường Baekhyeon, khi còn là Thị trưởng Seongnam, ông Lee đã nhận được báo cáo rằng Bộ Địa chính và giao thông uy hiếp các công chức thành phố, lấy vấn đề là lơ là công việc. Ông Lee đã trình giấy xác nhận kết quả tác nghiệp của phóng viên khi đó lên cơ quan điều tra. Do vậy, việc ông Lee phát biểu tại phiên thanh tra của Quốc hội vào năm ngoái rằng Bộ Địa chính và giao thông đã đe dọa nêu ra vấn đề lơ là công việc nếu không đổi mục đích sử dụng khu đất phường Baekhyeon là đúng sự thật.Về dự án phát triển phường Daejang, do đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân gây sức ép, nên dự án này đã bị chuyển từ dự án phát triển công cộng thành dự án công-tư sử dụng nguồn vốn từ khối tư nhân thông qua việc thành lập một công ty phục vụ mục đích đặc biệt (SPC).Trong khi đó, về việc ông Lee không tới trình diện tại Viện Kiểm sát, Quyền Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Kwon Seong-dong chỉ ra rằng đã là công dân Hàn Quốc thì bất kể đang giữ chức vụ gì cũng có nghĩa vụ phải tích cực phối hợp với cuộc điều tra của Viện Kiểm sát, ông Lee Jae-myung cũng không phải là ngoại lệ.