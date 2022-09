Đối thoại chiến lược quốc phòng Hàn-Việt tại Seoul

Photo : YONHAP News

Vào ngày 5/9, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Shin Beom-chul và người đồng cấp Việt Nam Hoàng Xuân Chiến đã tham dự Đối thoại chiến lược quốc phòng Hàn-Việt tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul, trao đổi về tình hình khu vực trong đó có bán đảo Hàn Quốc, phương án thúc đẩy giao lưu quốc phòng song phương.Thứ trưởng hai bên nhất trí mở rộng giao lưu, hợp tác ở lĩnh vực quốc phòng, trong bối cảnh Chính phủ hai nước đang xúc tiến nâng cấp thành "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay.Tại Đối thoại chiến lược lần này, hai bên cũng đã thảo luận về chuyến thăm lẫn nhau của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ. Thứ trưởng hai nước đánh giá hợp tác, giao lưu quốc phòng song phương sẽ được đẩy mạnh hơn nữa thông qua chuyến thăm cấp Bộ trưởng.Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đánh giá tàu tuần tra mà Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam đang đóng góp lớn vào việc nâng cao năng lực an ninh trên biển của nước này. Quan chức Việt Nam đề nghị sự quan tâm của phía Seoul để quá trình chuyển giao tàu tuần tra tiếp theo diễn ra một cách thuận lợi.Vào tháng 6/2017, Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam tàu tuần tra Gimcheon, tháng 10/2018 là tàu Yeosu (đều là lớp 1.000 tấn). Hiện tại, hai bên đang thảo luận về việc Hàn Quốc chuyển giao tiếp tàu tuần tra cho Việt Nam.Thứ trưởng Shin khẳng định sẽ hỗ trợ quá trình chuyển giao tàu, đồng thời đề xuất tổ chức hội thảo công nghiệp quốc phòng song phương, nhân Triển lãm công nghiệp quốc phòng được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 12 tới, nhằm tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.Ngoài ra, ông Shin cũng đề nghị Việt Nam ủng hộ trong quá trình Hàn Quốc chạy đua giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới (World Expo) Busan 2030, và Đối thoại an ninh Seoul, Hội nghị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).Thứ trưởng Shin Beom-chul cũng trình bày về chính sách với Bắc Triều Tiên của Chính phủ Hàn Quốc, đề nghị sự ủng hộ và hợp tác tích cực của Việt Nam đối với những nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa miền Bắc, vì hòa bình và sự thịnh vượng của bán đảo Hàn Quốc. Đáp lại, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến kỳ vọng chính sách mới với Bình Nhưỡng của Chính phủ Seoul sẽ đóng góp thực chất vào việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.Hai quan chức đánh giá cao thành quả giao lưu, hợp tác quốc phòng trong thời gian qua; nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa ở lĩnh vực giao lưu nhân sự cấp cao, hợp tác an ninh mạng và trên biển, đào tạo và giao lưu quân sự, hợp tác công nghiệp quốc phòng, quân nhu.Đối thoại chiến lược quốc phòng Hàn-Việt là một cơ chế thảo luận thường niên cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước, được tổ chức từ năm 2012, trao đổi về các vấn đề hợp tác quốc phòng và phương án phát triển.