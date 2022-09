“Nguy cơ cao bùng phát đồng thời dịch COVID-19 và bệnh cúm”

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 6/9, Hàn Quốc ghi nhận 99.837 ca nhiễm COVID-19, ít hơn 15.000 ca so một tuần trước.Số ca nhiễm bình quân ngày trong tuần vừa qua giảm 22% so với tuần trước đó. Hệ số lây nhiễm thể hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người khác là 0,83, duy trì dưới mức 1 hai tuần liên tiếp.Cơ quan phòng dịch nhận định số ca mắc mới đã bắt đầu có xu hướng giảm, song dịch COVID-19 vẫn đang đi qua giai đoạn đỉnh điểm. Mức độ rủi ro dịch COVID-19 theo tuần trên toàn quốc, cũng như thủ đô Seoul và khu vực lân cận duy trì ở mức “trung bình”, tại các địa phương còn lại vẫn ở mức “cao”.Đặc biệt, cơ quan phòng dịch cảnh báo nguy cơ bùng phát đồng thời dịch COVID-19 và bệnh cúm là rất cao do Chính phủ đã dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội.Mặt khác, ca nhiễm đậu mùa khỉ thứ hai tại Hàn Quốc phát hiện hôm 3/9 hiện đang được điều trị và tình trạng sức khỏe tốt. Cơ quan phòng dịch đã xác nhận 15 người từng tiếp xúc với bệnh nhân này, trong đó giám sát hai người tiếp xúc có nguy cơ lây nhiễm trung bình và hướng dẫn y tế cho những người còn lại.Chính phủ kêu gọi người dân tuân thủ triệt để quy định phòng dịch trước thềm kỳ nghỉ Tết Trung thu.