Quốc tế “Nga nhập hàng triệu đạn pháo, tên lửa từ Bắc Triều Tiên”

Tờ Thời báo New York dẫn một tài liệu tình báo mật từ Mỹ mới được phép tiết lộ gần đây, cho biết Nga đang mua hàng triệu đạn pháo và tên lửa của Bắc Triều Tiên để sử dụng trong cuộc chiến quân sự với Ukraine. Tuy nhiên, không rõ chủng loại vũ khí chính xác, thời điểm vận chuyển và quy mô cụ thể ra sao. Thời báo New York cho biết không có cách nào để xác định những giao dịch này.



Hãng tin AP (Mỹ) và Reuters (Anh) cho biết nội dung đưa tin trên của tờ Thời báo New York được dẫn từ cơ quan tình báo Mỹ. Một quan chức giấu tên của Mỹ tiết lộ với AP rằng quân đội Nga đang trong tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng tại Ukraine, nên có ý định huy động vật tư quân sự từ miền Bắc.



Một quan chức cơ quan tình báo Mỹ nói thêm Matxcơva có thể cân nhắc mua tiếp trang thiết bị quân sự từ Bình Nhưỡng trong thời gian tới. Tuy nhiên, quan chức này cũng không nói rõ Nga có ý định mua loại vũ khí nào, quy mô ra sao.



Những thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh Chính phủ Mỹ gần đây công bố Nga đã nhập lô máy bay mini không người lái từ Iran trong tháng trước để sử dụng trong chiến tranh với Ukraine.



Bắc Triều Tiên ủng hộ cuộc tấn công Ukraine của Nga là nhằm đối phó với chính sách bá quyền của các nước phương Tây trong đó có Mỹ, và mối uy hiếp an ninh từ sự bành trướng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nước này từ trước đến nay vẫn theo đuổi việc tăng cường quan hệ với Matxcơva.