Vẫn tồn tại cách biệt lớn về điều kiện tuyển dụng giữa nam giới và nữ giới

Photo : YONHAP News

Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc ngày 6/9 công bố số liệu thống kê về cuộc sống của nam giới và nữ giới năm 2022. Trong năm ngoái, tỷ lệ tuyển dụng nữ giới đạt 51,2%, thấp hơn 18,8% so với tỷ lệ tuyển dụng nam giới là 70%, gần như giữ nguyên so với cách biệt 19,1% của năm 2020.Tỷ lệ lao động hợp đồng ngắn hạn ở nữ giới là 47,4%, ở nam giới là 31%. Tỷ lệ lao động có mức lương thấp là nữ giới chiếm 22,1%, nam giới là 11,1%. Lao động mức lương thấp là lao động có mức lương dưới hai phần ba thu nhập trung vị.Mức lương của lao động nữ giới là 15.804 won (11,5 USD)/giờ, bằng 69,8% nam giới là 22.637 won (16,5 USD)/giờ.Có 1,25 triệu nữ giới đang nhận trợ cấp sinh hoạt cơ bản, tăng 131.000 người so với năm 2020. Nam giới đang hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản là 1,01 triệu người, tăng 90.000 người.Trong số phụ nữ đã kết hôn từ 15-54 tuổi, có 3,24 triệu phụ nữ không làm việc. Trong đó, có 1,44 triệu phụ nữ bị gián đoạn kinh nghiệm làm việc do kết hôn, sinh đẻ, chăm sóc gia đình, chiếm 17,4% tổng phụ nữ đã kết hôn.Mặc dù tính đại diện của phụ nữ đã được cải thiện hơn trước, nhưng vẫn ở mức thấp. Tỷ lệ phụ nữ là công chức Nhà nước bậc 4 trở lên (bậc 1 là cao nhất trong thang 9 bậc) từng đạt 6,3% vào năm 2010 đã tăng lên 19,7% vào năm ngoái, cao kỷ lục. Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XXI năm 2020, có 57 nữ giới đắc cử trong số 300 nghị sĩ. Trong số 18 Bộ trưởng thuộc các cơ quan hành chính trung ương năm 2022, có ba người là nữ giới (16,7%), giảm 16,6% so với năm 2020 (6 người, 33,3%).Tỷ lệ nữ giới giữ chức quản lý trong các cơ quan Nhà nước là 20,7%, tại các doanh nghiệp Nhà nước ở địa phương là 7,4%, doanh nghiệp tư nhân có trên 500 nhân viên là 23%, đều tăng so với năm 2019.