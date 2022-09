Hàn Quốc đứng thứ 17 trong Nhóm G20 về thu hút FDI năm 2021

Photo : YONHAP News

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 7/9 công bố trong năm 2021, Hàn Quốc đứng thứ 17 trong Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) về thứ hạng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tụt hai bậc so với năm 2017.Theo báo cáo công bố tháng 7 của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc, tổng vốn FDI đăng ký trong nửa đầu năm nay đạt 11,09 tỷ USD, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Ngược lại, vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI) của doanh nghiệp Hàn Quốc trong quý I vừa qua lại đạt 25,4 tỷ USD, tăng tới 123,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, trong năm ngoái, vốn đầu tư đã chảy ròng 80,76 tỷ USD ra nước ngoài, mức cao kỷ lục.FKI chỉ ra rằng Chính phủ Hàn Quốc nên học hỏi từ Mỹ và Pháp về việc thu hút vốn FDI. Từ năm 2006 và 2018, Mỹ và Pháp lần lượt tổ chức các hội thảo quốc tế, tích cực thu hút vốn đầu tư nước ngoài.Dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Barack Obama, Mỹ đã tổ chức hội thảo "Select USA Summit". Trong sự kiện năm nay, hội thảo này đã thu hút được hơn 100 dự án, với quy mô đầu tư 59 tỷ USD, tạo ra hơn 50.000 việc làm. Pháp thì tổ chức cuộc vận động "Choose France" dưới thời Chính phủ Tổng thống Emmanuel Macron, mời giám đốc điều hành các doanh nghiệp lớn, đích thân Tổng thống và Bộ trưởng công bố lý do mà các nhà đầu tư nên rót vốn vào Pháp. Thông qua cuộc vận động này, tới năm ngoái, Pháp đã thu hút được tổng cộng hơn 1.600 dự án đầu tư, tạo ra hơn 45.000 việc làm.FKI đề xuất Chính phủ cũng nên tham khảo cả Nhật Bản, Đức, các nước lựa chọn xuất nguồn quỹ quy mô lớn, hạ hàng rào đầu tư. Từ năm 2015, Chính phủ Tokyo tổ chức "Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Nhật Bản", lập ra nguồn quỹ 600 tỷ yen với danh nghĩa là quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất chíp bán dẫn vào tháng 11 năm ngoái.Chính phủ Đức thì đầu tư 300 triệu euro để thu hút đầu tư ngành công nghiệp công nghệ cao tại các khu vực kém phát triển, và 1 tỷ euro để bồi dưỡng ngành công nghiệp pinLiên đoàn công nghiệp phân tích hiện tượng vốn đầu tư chảy ròng ra nước ngoài ngày càng cao hơn trước là do môi trường kinh doanh của doanh nghiệp xấu đi, trong khi các doanh nghiệp nội địa bùng nổ đầu tư tại nước ngoài. Chính phủ cần tích cực đứng ra thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cải cách quy chế và hỗ trợ mạnh mẽ cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, và quảng bá một cách cụ thể với doanh nghiệp nước ngoài.