Cán cân hàng hóa tháng 7 lần đầu thâm hụt sau hơn 10 năm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 7/9 công bố số liệu sơ bộ cán cân quốc tế tháng 7, trong đó cán cân vãng lai ghi nhận thặng dư 1,09 tỷ USD.Tháng 4 năm nay, cán cân vãng lai lần đầu thâm hụt sau hai năm, nhưng đã thặng dư trở lại ngay sau một tháng, và duy trì thặng dư ba tháng liên tiếp. Tuy nhiên, quy mô thặng dư tháng 7 thấp hơn 6,62 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái (7,71 tỷ USD).Cán cân hàng hóa thâm hụt 1,18 tỷ USD, lần đầu thâm hụt sau 10 năm 3 tháng kể từ tháng 4/2012. Nguyên nhân là do xuất khẩu tăng 6,9% nhưng nhập khẩu lại tăng vọt tới 21,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu nguyên vật liệu tăng tới 35,5%; nhập khẩu năng lượng như dầu thô, than đá, khí thiên nhiên, chế phẩm dầu mỏ tăng vọt 73,7% so với một năm trước.Cán cân dịch vụ thặng dư 340 triệu USD. Tháng 7 năm ngoái, cán cân dịch vụ từng thâm hụt 280 triệu USD. Cán cân du lịch thâm hụt 860 triệu USD, mức thâm hụt cao hơn một năm trước. Cán cân thu nhập sơ cấp thặng dư 2,27 tỷ USD, quy mô thặng dư đã giảm đi 580 triệu USD.Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ đi nợ) tăng 180 triệu USD trong tháng 7. Đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp trong nước tăng 5,67 tỷ USD, đầu tư trực tiếp của người nước ngoài vào Hàn Quốc tăng 2,26 tỷ USD.Đầu tư của người Hàn ra thị trường chứng khoán nước ngoài tăng 3,24 tỷ USD, của người nước ngoài vào thị trường chứng khoán trong nước tăng 4,22 tỷ USD.