11 người thiệt mạng do siêu bão Hinnamnor tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 7/9 đã công bố thống kê chính thức về tình hình thiệt hại sau cơn bão Hinnamnor. Theo đó, tính đến 3 giờ chiều cùng ngày, đã có tổng cộng 11 người thiệt mạng, 1 mất tích và 3 người bị thương.Cơ quan phòng cháy chữa cháy vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích. Trước đó, trong số 9 người bị mất tích ở bãi đỗ xem ngầm thuộc một chung cư ở thành phố Pohang, đã có hai người được cứu hộ thành công, 7 người còn lại đã tử vong.Một người ngoài 70 tuổi tại thành phố Pohang thiệt mạng do nước lũ cuốn trôi trên đường đi sơ tán. Một người trên 80 tuổi tử vong do đất tràn vào nhà. Một người mất tích độ tuổi 20 đã tìm thấy trong trình trạng tử vong ở huyện Ulju (thành phố Ulsan).13 người dân thuộc 8 hộ gia đình tại thủ đô Seoul và thành phố Ulsan đã phải lánh nạn đến nơi ở tạm thời do nhà bị hư hỏng. 4.717 người ở tỉnh Nam Gyeongsang, tỉnh Nam Jeolla và thành phố Busan đã được sơ tán đến hội trường làng hoặc nơi tạm trú. Trong đó, hơn 914 người đến nay chưa thể trở về nhà.Đến thời điểm hiện tại có khoảng 8.328 ngôi nhà và hơn 3.085 cửa hàng bị ngập hoặc hư hại, tập trung chủ yếu ở tỉnh Bắc Gyeongsang, thành phố Busan, Ulsan, Daegu và tỉnh Nam Chungcheong. 14 tàu đánh cá bị hư hỏng, 426 cơ sở công cộng như cầu, đường bị hỏng.Tại thành phố Ulsan, tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc Gyeongsang đã xảy ra 10 vụ sạt lở đất. 47 cầu và đoạn đường bộ ở thành phố Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang bị hư hại.Tổng diện tích canh tác nông nghiệp bị thiệt hại là hơn 5.131 héc-ta ở các địa phương như tỉnh Gyeonggi, tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, tỉnh Bắc và Nam Jeolla, tỉnh Bắc và Nam Chungcheong.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã hạ cảnh báo khủng hoảng thiên tai từ mức “nghiêm trọng” xuống mức “chú ý”, hạ hệ thống công tác khẩn cấp từ mức 3 xuống mức 1.Chính phủ Hàn Quốc đã trích 50 tỷ won (36 triệu USD) ngân sách dự phòng để hỗ trợ công tác khắc phục thiệt hại sau bão, tập trung cho hai thành phố Gyeongju và Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang), nơi hứng chịu thiệt hại lớn.