Quân đội huy động xe bọc thép cứu hộ người dân bị ngập nước ở Pohang

Photo : YONHAP News

Do ảnh hưởng từ siêu bão Hinnamnor, trong ngày 6/9, thành phố Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang) đã có mưa lớn dữ dội, có nơi tới hơn 100 mm/giờ.Quân đội Hàn Quốc đang dốc toàn lực để triển khai hoạt động cứu hộ các khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng. Nước mưa cuốn theo bùn đất lên đường phố, xe cộ bị tê liệt trong biển nước. Quân đội đã huy động cả xe đổ bộ tấn công của lực lượng Thủy quân lục chiến, phối hợp với lực lượng cứu hộ của Cơ quan phòng cháy chữa cháy, tìm đến nhà những người dân bị cô lập.Trên đường đi, quân đội còn phát hiện được một người dân đứng giữa đường không hề có ô, đưa người này lên xe để di chuyển tới nơi an toàn.Xe bọc thép cũng được huy động tới hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà máy thép Posco ở thành phố Pohang, chở các nhân viên cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường vì ngập nước.Trên các con hẻm nhỏ chìm trong biển nước bắt đầu xuất hiện những chiếc xuồng cao su. Quân đội đã sử dụng xuồng cao su để đưa những người cao tuổi bị cô lập trong các căn nhà ngập nước. Có tổng cộng 27 người đã được cứu hộ bằng xuồng cao su.Bộ Quốc phòng cũng đã huy động trực thăng và máy bay vận tải của Lục quân, Hải quân, Không quân để cử 15 đội tìm kiếm, cứu hộ. Quân đội đã lập ra 7 nhóm đối phó nhanh để hỗ trợ các nạn nhân phải cấp cứu.Đã có hơn 3.000 binh lính, 59 xe và hơn 10 xuồng cao su của lực lượng Thủy quân lục chiến được huy động để dọn bùn đất và hút nước khỏi nhà dân bị ngập nước tại thành phố Pohang.Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Hong-shik cho biết quân đội sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, chính quyền địa phương để cứu hộ và khắc phục nhanh chóng thiệt hại từ cơn bão, đảm bảo sự an toàn cho người dân.Quân đội quyết định hoãn cuộc huấn luyện quân dự bị tại thành phố Yongin và Yangju (tỉnh Gyeonggi), tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, tỉnh Bắc và Nam Jeolla, đảo Jeju tới hết ngày 8/9.