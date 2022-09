Dự báo hơn 30 triệu người dân Hàn Quốc di chuyển trong đợt nghỉ lễ Tết Trung thu 2022

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu giao thông Hàn Quốc dự báo lượng người dân di chuyển trong đợt nghỉ lễ Tết Trung thu năm nay sẽ đạt 30,17 triệu người, trong đó có hơn 90% di chuyển bằng xe ô tô riêng. Tức bình quân mỗi ngày sẽ có 5,42 triệu người di chuyển trên các tuyến đường cao tốc, tăng 13,4% so với Tết Trung thu năm ngoái.Dự báo các tuyến đường từ Seoul về địa phương sẽ tắc nghẽn nhất vào sáng ngày 9/9, một ngày trước Tết Trung thu. Nếu di chuyển bằng xe ô tô con, thời gian đi từ Seoul tới thành phố Daejeon dự kiến sẽ mất 5 tiếng 50 phút, từ Seoul tới thành phố Busan là 9 tiếng 50 phút, từ Seoul tới thành phố Gwangju là 8 tiếng 55 phút.Dự báo giao thông từ các địa phương về lại thủ đô sẽ ùn tắc nhất trong ngày 11/9, tức một ngày sau Tết Trung thu, và vào chiều ngày 12/9. Thời gian di chuyển từ thành phố Daejeon về Seoul dự kiến mất 4 tiếng 40 phút, từ thành phố Busan tới Seoul là 8 tiếng 50 phút, từ thành phố Gwangju tới Seoul mất 7 tiếng. Ngoài ra, ngày Trung thu 10/9 và ngày 11/9 cũng là thời điểm giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng do tập trung cả khách du lịch.Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch nối lại biện pháp miễn phí đường cao tốc vào dịp Tết Trung thu sau hai năm gián đoạn từ đợt Tết Âm lịch năm 2020. Thời gian áp dụng là trong vòng 24 giờ từ 0 giờ ngày 9/9, với tất cả xe cộ đi trên đường cao tốc. Các tuyến đường bộ thu phí do địa phương quản lý sẽ do địa phương đó tự quyết tùy theo tình hình địa phương mình.Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở cửa trạm xét nghiệm lưu động tạm thời tại 9 trạm dừng chân lớn trên đường cao tốc, nhằm phòng ngừa lây lan dịch COVID-19. Các nhà vệ sinh tạm thời trên các điểm dừng chân và nhân lực hỗ trợ cũng sẽ được bố trí thêm để giảm thiểu tắc nghẽn giao thông vào dịp lễ.