Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới sáng ngày 7/9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhận định Chính phủ cần tiến hành quy trình điều tra thiệt hại để có thể tuyên bố "Khu vực thảm họa đặc biệt". Theo Tổng thống, thành phố Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang) có khả năng sẽ được tuyên bố là Khu vực thảm họa đặc biệt, xét tới tình hình thiệt hại do siêu bão Hinnamnor gây ra. Chính phủ sẽ đẩy nhanh tối đa các quy trình liên quan để tuyên bố địa phương này là "Khu vực thảm họa đặc biệt".Sau khi kết thúc cuộc họp Nội các cùng ngày, Tổng thống có kế hoạch tới thăm thành phố Pohang, địa phương bị thiệt hại nặng nhất do bão Hinnamnor, an ủi những người dân phải sơ tán và các gia đình bị thiệt hại, xem xét kỹ lưỡng tình hình thiệt hại. Ông Yoon khẳng định Chính phủ sẽ thực hiện ngay lập tức các biện pháp cần thiết để hỗ trợ khắc phục thiệt hại.Mặc dù đón cơn bão mạnh kỷ lục, nhưng nhờ sự phối hợp của người dân mà thiệt hại đã giảm đi đáng kể nếu so với các cơn bão có quy mô tương tự trong quá khứ. Tuy nhiên, Tổng thống cũng cho biết ông đã mất ngủ sau khi nghe tin nhiều người dân bị thiệt mạng trong bãi đỗ xe ngầm ở một chung cư tại do Pohang bị nước tràn vào. May mắn là trong số 9 nạn nhân mất tích, có 2 người đã được cứu hộ thành công.Tại buổi họp báo, ông Yoon từ chối trả lời câu hỏi về việc cải tổ nhân sự Văn phòng Tổng thống, vốn dự kiến công bố vào cùng ngày, cho biết sẽ chỉ tập trung vào vấn đề thiệt hại do bão.