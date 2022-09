Nhật Bản cho phép du lịch theo tour không hướng dẫn viên từ ngày 7/9

Photo : YONHAP News

Chính phủ Nhật Bản ngày 7/9 đã tăng số lượng người nhập cảnh từ 20.000 người/ngày lên 50.000 người/ngày, đồng thời nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh vì mục đích du lịch.Từ ngày 10/6, Tokyo chỉ cho phép các tour du lịch trọn gói có hướng dẫn viên thông qua một công ty lữ hành. Tuy nhiên, từ ngày 7/9, các hãng lữ hành có thể triển khai các tour du lịch trọn gói không cần hướng dẫn viên đi kèm, đảm bảo có vé máy bay khứ hồi và đặt khách sạn. Các đơn vị này cũng phải đảm bảo phương tiện liên lạc với khách du lịch trong trường hợp khẩn cấp như lây nhiễm COVID-19. Du khách có thể tự do đi lại và ăn uống mà không cần hướng dẫn viên.Ngoài ra, từ ngày 7/9, du khách có chứng nhận tiêm đủ ba mũi vắc-xin COVID-19 thì sẽ được miễn xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 có hiệu lực trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay nhập cảnh vào Nhật Bản.Tuy nhiên, do hiện nay Nhật Bản đang tạm dừng chế độ miễn thị thực vì dịch COVID-19 bùng phát, nên công dân Hàn Quốc muốn du lịch Nhật Bản cần phải xin cấp visa.Mặt khác, du lịch tự do cá nhân vẫn chưa được cho phép tại Nhật Bản do công ty lữ hành không thể nắm bắt được lịch trình của du khách như thời điểm nhập cảnh, xuất cảnh và địa chỉ lưu trú.