Lầu Năm Góc bất ngờ thông báo phóng thử ICBM vào ngày 7/9

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 6/9 (giờ địa phương), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder bất ngờ ra thông báo phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III vào sáng sớm ngày 7/9 tại căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California (Mỹ).Người phát ngôn Lầu Năm Góc giải thích vụ phóng tên lửa lần này là một phần của các hoạt động thường xuyên và định kỳ, đã được lên kế hoạch từ trước. Washington đã thông báo về vụ phóng thử cho các nước như Nga. Việc Mỹ thông báo trước về việc phóng thử ICBM là một sự kiện bất thường. Thông thường sau khi phóng thử, quân đội Mỹ sẽ không đưa ra xác nhận chính thức trước khi truyền thông đưa tin liên quan.Động thái này của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Nga kéo dài cuộc xâm lược Ukraine, cũng như căng thẳng Mỹ-Trung về vấn đề Đài Loan. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ "Lá chắn tự do Ulchi" vào cuối tháng 8, có phỏng đoán cho rằng Bắc Triều Tiên đã tiến hành thử động cơ tên lửa tại bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây ở xã Dongchang, huyện Cheolsan, tỉnh Bắc Pyongan, nơi phóng ICBM.Trước đó, Washington dự kiến ​​phóng thử tên lửa Minuteman III vào tháng 3, thời điểm ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine, nhưng kế hoạch đã bị hoãn do lo ngại gia tăng xung đột với Matxcơva.Ngoài ra, vào đầu tháng trước, khi Bắc Kinh tiếp tục các cuộc thị uy sức mạnh quân sự cường độ cao ở eo biển Đài Loan để phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, vụ phóng đã bị trì hoãn với lý do không muốn kích động Trung Quốc. Sau đó Washington đã tiến hành phóng thử ICBM vào ngày 16/8.Khi đó, tên lửa ICBM đã bay được quãng đường khoảng 6.760 km tới quần đảo Marshall ở phía Tây Thái Bình Dương. Tên lửa Minuteman III là một vũ khí hạt nhân của Mỹ có tầm bắn hơn 9.600 km, đạt vận tốc 24.000 km/h, và có thể mang đầu đạn hạt nhân.Ông Ryder cho biết mục đích của vụ phóng thử là nhằm chứng minh tư thế sẵn sàng của năng lực hạt nhân Mỹ, cũng như tạo niềm tin về an ninh và tính hiệu quả trong năng lực răn đe hạt nhân Washington.