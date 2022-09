Tổng thống Yoon Suk-yeol gửi lời chúc mừng Trung thu 2022 tới toàn thể người dân

Photo : YONHAP News

Vào ngày 8/9, một ngày trước thềm nghỉ lễ Tết Trung thu 2022, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gửi lời chúc mừng Trung thu tới toàn thể người dân.Trước tiên, Tổng thống gửi lời an ủi tới những người dân bị thiệt hại do bão Hinnamnor, cam kết sẽ nỗ lực hết sức để khôi phục đời sống thường nhật cho người dân bị thiệt hại.Tiếp theo, Tổng thống cam kết sẽ xây dựng một xã hội hỗ trợ đầy đủ cho những người yếu thế và người dân thường đang gặp khó khăn chồng chất do tình hình kinh tế gần đây. Ông Yoon nhấn mạnh Hàn Quốc cần lập chính sách phúc lợi thực sự dành cho những người yếu thế, để quan tâm hơn nữa tới nhóm người ít tiếng nói trong xã hội.Để làm được điều này, Chính phủ, các cơ sở y tế, những người hàng xóm láng giềng phải cùng chung sức để xây dựng một mạng lưới an sinh xã hội không bỏ rơi bất cứ ai. Chính phủ đương nhiệm sẽ nỗ lực để lắng nghe tiếng nói của những người dân gặp khó khăn, xoa dịu nỗi lòng của họ.Tổng thống cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người vẫn làm tròn sứ mệnh của mình trong dịp nghỉ lễ Tết Trung thu, như những người lao động, cảnh sát, nhân viên phòng cháy chữa cháy, binh lính quân đội, những người đang dốc sức khắc phục thiệt hại do bão lũ, đội ngũ nhân viên y tế, phòng dịch.Tổng thống cầu chúc toàn thể người dân tạm gác lại những lo toan để tận hưởng khoảng thời gian quý giá cùng những người thân của mình trong dịp Tết Trung thu, chúc người dân có một kỳ nghỉ lễ tràn đầy hy vọng như vầng trăng rằm.Ban lãnh đạo đảng đối lập Dân chủ đồng hành sáng ngày 8/9 đã tới ga Yongsan (Seoul) để chào hỏi người dân lên đường về quê nghỉ Tết Trung thu. Trong khi đó, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cùng ngày tổ chức cuộc họp với Chính phủ để thảo luận về đối sách hỗ trợ thiệt hại sau cơn bão Hinnamnor.