Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 7/9 đã tuyên bố thành phố Pohang và thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeonsang), hai địa phương bị thiệt hại lớn do bão số 11 "Hinnamnor" là "Khu vực thảm họa đặc biệt" khi cân nhắc tới quy mô thiệt hại, sự bất tiện của người dân và kết quả điều tra thiệt hại của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương.Trong chuyến thăm hiện trường thiệt hại do bão gây ra tại Pohang và Gyeongju, gồm cả bãi đậu xe ngầm bị ngập ở một chung cư thuộc thành phố Pohang khiến 7 người dân bị thiệt mạng, Tổng thống đã gặp gỡ người bị thiệt hại, lắng nghe những khó khăn, động viên và an ủi họ. Một số người dân than phiền rằng công tác khắc phục thiệt hại đang diễn ra chậm chạp. Tổng thống cam kết sẽ hỗ trợ nhanh nhất để người dân không gặp bất tiện trong cuộc sống.Tổng thống chỉ thị phải khắc phục nhanh hồ chứa nước bị bão cuốn trôi bờ kè ở thành phố Gyeongju. Sau đó, ông Yoon đã tới viếng những nạn nhân thiệt mạng do ngập nước trong bãi đậu xe ngầm.Trước đó, vào sáng 6/9, Tổng thống đã chủ trì cuộc họp Nội các khẩn cấp, rà soát tình hình thiệt hại do cơn bão, quyết định chi ngay 50 tỷ won (36,2 triệu USD) ngân sách dự phòng để triển khai công tác khắc phục thiệt hại. Trong ngày 7/9, Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung cũng tới thăm thành phố Pohang, đề xuất Chính phủ xem xét lại số tiền bù đắp thiệt hại do chưa đảm bảo tình hình thực tế.Ban lãnh đạo đảng Sức mạnh quốc dân đã tới thăm thành phố Pohang từ ngày 6/9. Đảng này quyết định sẽ dốc sức cùng Chính phủ khắc phục thiệt hại sau cơn bão. Trong ngày 8/9, đảng cầm quyền và Chính phủ sẽ họp về phương án hỗ trợ tài chính cho các địa phương bị thiệt hại.