Photo : YONHAP News

Truyền thông Hollywood như trang tin Deadline, ngày 8/9 (giờ địa phương) đồng loạt đưa tin nam diễn viên Hàn Quốc Lee Jung-jae, nổi tiếng thế giới sau sê-ri phim truyền hình của Netflix "Trò chơi con mực" (Squid Game), đã được lựa chọn đóng vai chính trong phim "The Acolyte" thuộc loạt phim "Chiến tranh giữa các vì sao" (Star Wars).Theo nội dung đưa tin, tác phẩm lần này sẽ do hãng Disney+ sản xuất. Trong đó, Lee Jung-jae đảm nhận vai chính cùng với nữ diễn viên người Anh gốc Phi Jodie Turner-Smith và nữ diên viên ngươi Mỹ Amandla Stenberg.Vẫn chưa rõ tài tử Hàn Quốc sẽ vào vai nào, do nội dung của phim "The Acolyte" vẫn chưa được tiết lộ. Đạo diễn Leslye Headland, người từng đồng sản xuất sê-ri phim "Búp bê Nga"(Russian Doll) năm 2019 của Netflix, sẽ đồng thời làm biên kịch và nhà sản xuất phim.Hãng tin UPI của Mỹ đánh giá việc góp mặt trong loạt phim "Chiến tranh giữa các vì sao" sẽ là một bước ngoặt mới, mở rộng sang Hollywood trong sự nghiệp của Lee Jung-jae.