Nhu cầu điện năng tháng 8 cao thứ hai trong lịch sử

Photo : YONHAP News

Sở giao dịch điện lực Hàn Quốc công bố nhu cầu điện năng tối đa bình quân trong tháng 8 vừa qua đạt 80.375 MW (megawatt), tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao thứ hai (xét riêng trong các tháng 8) trong lịch sử sau năm 2018, thời điểm nắng nóng kỷ lục.Nhu cầu điện năng tối đa là nhu cầu điện năng vào khoảng thời gian khi lượng tiêu thụ điện đạt cao nhất trong ngày. Nhu cầu điện năng tối đa bình quân tháng cao đồng nghĩa với việc nhu cầu điện năng lớn.Đây là lần đầu tiên nhu cầu điện năng tối đa tháng 8 vượt 80.000 MW sau 4 năm kể từ sau năm 2018. Tuy nhiên, nếu bao gồm cả các tháng khác trong năm thì từ trước tới nay, mới chỉ có 4 lần nhu cầu điện năng tối đa vượt mức này, là tháng 8 năm 2018, tháng 7 năm ngoái, tháng 7 và 8 năm nay.Trong tháng 7 năm nay, nhu cầu điện năng tối đa đạt 82.000 MW do nắng nóng kéo dài, số ngày xảy ra hiện tượng "đêm nhiệt đới" cao kỷ lục. Trong tháng 8, mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên thời tiết bớt oi bức hơn, nhưng do độ ẩm tăng cao sau mưa nên nhu cầu làm mát tăng, nhu cầu điện năng có giảm nhưng chỉ giảm nhẹ so với tháng 7. Tuy nhiên, tỷ lệ dự phòng điện năng trong tháng trước tiếp tục vượt ngưỡng 10%.