Số ca mắc COVID-19 tăng trở lại trong ngày cuối đợt nghỉ lễ Tết Trung thu

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 12/9, Hàn Quốc ghi nhận 36.938 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 202 ca nhiễm ngoại nhập.Ngày 12/9 là ngày cuối cùng trong đợt nghỉ lễ Tết Trung thu 2022 kéo dài 4 ngày tại Hàn Quốc. Số ca mắc mới ngày 12/9 cao hơn 8.000 ca so với một ngày trước, xu hướng tăng trở lại sau khi giảm vào những ngày đầu của đợt nghỉ lễ, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm tăng.Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc dự báo quy mô ca nhiễm sẽ tăng mạnh do lưu lượng di chuyển của người dân tăng trong đợt nghỉ lễ Trung thu, dự kiến sẽ thể hiện trên số liệu thống kê trong vòng từ ba, bốn ngày sau kỳ nghỉ lễ.Cơ quan phòng dịch kêu gọi người dân vẫn phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc phòng dịch, hạn chế gặp gỡ không cần thiết trong thời gian nghỉ lễ.Số ca nặng nhập viện điều trị tăng thêm 21 ca, thành 553 ca. Số ca tử vong tăng thêm 22 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%. Trong đó, 87,1% số ca nặng và 95,5% số ca tử vong là người trên 60 tuổi. Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng hiện đang đạt 32,9%.Người dân sẽ có thể xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) miễn phí tại các trạm xét nghiệm lưu động tạm thời đặt tại 9 trạm dừng chân đường cao tốc lớn trên toàn quốc cho tới hết ngày 12/9.