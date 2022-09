Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế quý II của Hàn Quốc đứng thứ 20 trong số 35 nước

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 12/9 công bố kết quả khảo sát tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế trong quý II/2022 của 33 nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) (không bao gồm một số nước chưa công bố là Litva, Colombia, Costa Rica, Luxembourg và New Zealand) và thêm hai nước ngoài OECD là Trung Quốc và Indonesia.Trong đó, tỷ lệ tăng trưởng của Hàn Quốc quý II đạt 0,7%, đứng thứ 20 trong số 35 nước, giảm hai bậc so với quý I là thứ 18 (0,6%).Iceland là nước đứng đầu về tỷ lệ tăng trưởng quý II (3,9%), sau đó tới Hà Lan (2,6%), Thổ Nhĩ Kỳ (2,1%), Ireland (1,8%), Israel (1,7%), Áo (1,5%), Hy Lạp (1,2%), Tây Ban Nha (1,1%), Ý (1,1%), Hungary (1%).Trong số các nền kinh tế lớn, Nhật Bản đứng thứ 17 (0,9%), Pháp đứng thứ 24 (0,5%), Đức thứ 27 (0,1%), Mỹ thứ 31 (-0,1%). Trung Quốc tăng trưởng -2,3% trong quý II, thấp nhất trong số 35 nước.Kết quả trên cho thấy việc kinh tế Mỹ và Trung Quốc, hai đối tác xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc, đều tăng trưởng âm trong quý II đã tác động tiêu cực tới tỷ lệ tăng trưởng của Hàn Quốc. Trên thực tế, trong quý II, xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 3,1% so với quý trước, dẫn đến xuất khẩu ròng kéo tụt 1% tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong quý II.