Lĩnh vực nhà hàng, khách sạn hồi phục về ngưỡng trước khi bùng dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 12/9 cho biết trong tháng 7, chỉ số sản xuất thực tế (loại bỏ ảnh hưởng của giá cả) lĩnh vực nhà hàng, khách sạn đạt 108,1 điểm, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước, hồi phục về ngưỡng trước khi bùng phát dịch COVID-19. Trước đó, chỉ số này tháng 7/2019 từng đạt 99,5 điểm.Lĩnh vực nhà hàng, khách sạn là lĩnh vực gặp thiệt hại tiêu biểu do đại dịch COVID-19. Chỉ số sản xuất lĩnh vực này đã giảm 14 tháng liên tiếp kể từ tháng 1/2020 cho tới tháng 2/2021. Từ tháng 9 năm ngoái, chỉ số này bắt đầu tăng trở lại, tới tháng 7 vừa rồi đã tăng 11 tháng liên tiếp.Ngược lại, doanh số bán lẻ tháng 7 đạt 117,9 điểm, giảm 0,3% so với một tháng trước, lần đầu giảm 5 tháng liên tiếp kể từ khi có thống kê liên quan từ năm 1995.Cục Thống kê phân tích tiêu dùng nhìn chung vẫn đang duy trì được đà cải thiện, do chỉ số doanh số bán lẻ chỉ tính toán tiêu dùng hàng hóa, trong khi lĩnh vực dịch vụ tiêu biểu như nhà hàng, khách sạn vẫn đang có chiều hướng hồi phục.Trong báo cáo triển vọng kinh tế sửa đổi gần đây, Ngân hàng trung ương (BOK) đã hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay từ 2,7% xuống 2,6%, nhưng lại nâng dự báo về tỷ lệ tăng tiêu dùng tư nhân từ 3,7% lên 4%.Tuy nhiên, có phân tích cho rằng tình hình giá cả leo thang sẽ làm giảm sức mua thực tế của hộ gia đình, tác động tiêu cực tới tiêu dùng. Trong tháng trước, giá tiêu dùng tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp hơn mức 6% của tháng 6, nhưng vẫn ở ngưỡng cao. Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng trước đạt 88,8 điểm, ba tháng liên tiếp dưới 100 điểm, cho thấy tâm lý tiêu dùng đang bi quan so với bình quân dài hạn (2003-2021). Có chuyên gia còn nhận định rằng nếu nền kinh tế xấu đi đột ngột, như xuất khẩu giảm, thu nhập của người dân không tăng, thì tiêu dùng sẽ có thể bị co hẹp từ quý IV năm nay.