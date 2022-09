Tổng thống Yoon Suk-yeol công du Anh, Mỹ, Canada từ ngày 18/9

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Sung-han ngày 12/9 công bố Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ lên đường công du Anh, Mỹ, Canada trong vòng 7 ngày từ 18/9.Chánh Văn phòng Kim cho biết mục đích chuyến công du này là nhằm tăng cường sự liên minh với các nước đối tác cùng chia sẻ giá trị cốt lõi, mở rộng nền tảng ngoại giao kinh tế, tìm kiếm giải pháp chuyển đổi những thách thức phức tạp hiện nay.Trước tiên, Tổng thống sẽ tới Anh dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II diễn ra vào ngày 19/9 (giờ địa phương), gửi lời chia buồn tới Hoàng gia Anh. Quyết định của Tổng thống được đưa ra cân nhắc tới tầm quan trọng lịch sử của quan hệ Hàn-Anh, thành tựu cuộc đời của Nữ hoàng, tình cảm đặc biệt dành cho Hàn Quốc của Nữ hoàng lúc sinh thời. Ngoài ra, nhân sự kiện này, Tổng thống sẽ có cơ hội gặp mặt nhiều lãnh đạo các quốc gia dân chủ tự do trên toàn thế giới quy tụ về London, nên đây sẽ là cơ hội để tăng cường sự liên minh với cộng đồng quốc tế.Tiếp theo, Tổng thống sẽ thăm New York (Mỹ), có bài phát biểu tại khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 20/9. Ông Yoon dự kiến sẽ đề ra vai trò là một quốc gia lãnh đạo tiên phong toàn cầu của Seoul trong việc xây dựng trật tự quốc tế dựa trên các giá trị phổ quát, đóng góp thực chất vào việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Ngoài ra, Văn phòng Tổng thống đang xúc tiến tổ chức các cuộc hội đàm song phương giữa Tổng thống Yoon với lãnh đạo thượng đỉnh các nước lớn như Mỹ, Nhật Bản, Tổng thư ký Liên hợp quốc, cộng đồng Hàn kiều tại Mỹ.Sau đó, ông Yoon sẽ thăm Canada, và hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Canada Justin Trudeau.Nếu các cuộc hội nghị này được xúc tiến thành công, dự kiến Tổng thống sẽ thảo luận về vấn đề trợ cấp ô tô điện trong Luật giảm lạm phát với Tổng thống Mỹ Joe Biden và phương án tăng cường phối hợp trong lĩnh vực an ninh kinh tế với Thủ tướng Trudeau.