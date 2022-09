Hàn Quốc đề ra mục tiêu quản lý thâm hụt cán cân quản lý tài chính dưới 3% GDP

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 13/9 đã mở Hội nghị các Bộ trưởng kinh tế khẩn cấp do Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho chủ trì, thông qua phương án áp dụng quy tắc tiêu chuẩn về tài chính lành mạnh.Phó Thủ tướng Choo nhận định tài chính lành mạnh là bước đầu trong vận hành nền kinh tế nhằm xây dựng một "Đại Hàn Dân Quốc" có bước nhảy vọt mới, một quốc gia nơi người dân cùng có cuộc sống tốt đẹp. Để thiết lập nền tảng tài chính lành mạnh, điều cần thiết là phải áp dụng quy tắc tiêu chuẩn về tài khóa và đưa thành luật nhằm kiểm soát và quản lý tổng tài chính.Quy tắc tiêu chuẩn về tài chính là quy định quản lý để các chỉ số thể hiện tính lành mạnh của tài chính quốc gia không được vượt qua mức tiêu chuẩn nhất định. Nếu chỉ số này vượt quá mức chuẩn thì Chính phủ cần phải lập đối sách ổn định tài chính để đưa chỉ số này quay trở về mức ban đầu.Chính phủ đã đề ra nguyên tắc chính là quản lý thâm hụt cán cân quản lý tài chính dưới mức 3% quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tuy nhiên, nếu nợ quốc gia vượt 60% GDP thì tỷ lệ thâm hụt tài chính so với GDP sẽ thu hẹp xuống mốc 2%.Quy định trước đây là cần đảm bảo quản lý tỷ lệ nợ quốc gia ở dưới mức 60% GDP, và tỷ lệ cán cân tài chính giảm dưới 3%, song chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol nhất trí mục tiêu là cán cân tài chính giảm dưới 3%.Ngoài ra, Chính phủ mới quyết định lấy tiêu chuẩn cán cân tài chính là cán cân quản lý tài chính thay cho cán cân tài chính tổng hợp. Cán cân tài chính là chênh lệch giữa nguồn thu và chi của Chính phủ, trong đó có cán cân tài chính tổng hợp, tức tổng thu từ tổng chi, và cán cân quản lý tài chính là khoản sau khi trừ đi quỹ an sinh xã hội như bảo hiểm hưu trí quốc gia.Chính phủ dự báo chỉ số cán cân quản lý tài chính tính đến cuối năm nay giảm 5,1% so với GDP, thấp hơn 2% so với mức dự báo giảm 3,3% của cán cân tài chính tổng hợp.Chính phủ đã quyết định lập cơ sở pháp lý cho quy tắc tiêu chuẩn về tài chính trong Luật tài chính quốc gia sửa đổi thay cho Thông tư thi hành trước đó.Dự luật sửa đổi Luật tài chính quốc gia nếu được thông qua tại kỳ họp Quốc hội định kỳ lần này thì sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức, tức sẽ được áp dụng vào dự thảo ngân sách từ năm 2024.Ngoài ra, Chính phủ quyết định sử dụng khoản tiền thừa phát sinh từ thu thuế hay chi tiêu Chính phủ ít hơn dự kiến, để trả các khoản nợ. Quy tắc tiêu chuẩn về tài chính sẽ được tái xem xét 5 năm một lần.