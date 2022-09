Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết xây dựng một Chính phủ luôn chăm lo và đồng hành cùng người dân

Photo : YONHAP News

Trên trang mạng cá nhân ngày 12/9, ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ Tết Trung thu 2022, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chia sẻ tâm trạng nặng nề trước tình hình dân sinh khó khăn; đồng thời khẳng định sẽ xây dựng một Chính phủ luôn chăm lo mong muốn của người dân, đồng hành cùng người dân, dốc toàn lực giải quyết các vấn đề dân sinh.Tổng thống cam kết sẽ quan tâm hơn nữa tới việc kiểm soát giá cả, khoản vay của hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nền tảng của nền kinh tế. Bên cạnh đó, Tổng thống cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để khôi phục sớm đời sống thường nhật cho những người dân bị thiệt hại do bão lũ sau Tết Trung thu.Ông Yoon cho biết đã gặp gỡ nhiều người dân trong kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu, thăm hiện trường thiệt hại do mưa lũ, thăm chợ đầu mối truyền thống, động viên và khích lệ các binh sĩ. Đặc biệt, ông tuyệt đối không thể quên khuôn mặt của các tình nguyện viên tham gia khắc phục thiệt hại do mưa lũ.Tổng thống gửi lời cảm ơn tới các binh sĩ, tình nguyện viên và học sinh đã góp sức vì an ninh quốc gia. Ông Yoon tin tưởng cuộc sống thường nhật sẽ sớm quay trở lại nhờ tinh thần đoàn kết sáng ngời của người dân.