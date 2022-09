Hơn 57.000 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 12/9

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 13/9, Hàn Quốc ghi nhận 57.309 ca nhiễm COVID-19, mức thấp nhất trong hai tháng kể từ trung tuần tháng 7 (chỉ xét riêng ngày thứ Ba). Tuy nhiên, số ca nhiễm mới đã tăng khoảng 20.000 ca so với ngày hôm trước, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm đang dần tăng lên sau khi giảm trong thời gian nghỉ lễ.Trong số ca mắc ngày 12/9 có 272 ca ngoại nhập, tăng 70 ca so với một ngày trước. Cơ quan phòng dịch dự báo có khả năng số ca nhiễm ngoại nhập sẽ còn tăng do lượng người nhập cảnh từ nước ngoài gia tăng sau kỳ nghỉ lễ.Số ca bệnh nguy kịch vẫn ở mức cao 547 ca. Thêm 35 ca tử vong, tỷ lệ tử vong là 0,11%. Chỉ số nguy cơ dịch COVID-19 trong tuần trước ở khu vực ngoài thủ đô Seoul và địa phương lân cận được hạ một bậc từ mức “cao” xuống mức “trung bình”, tương tự các địa phương còn lại.Hệ số lây nhiễm, thể hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người khác, trong tuần trước là 0,87, dưới mốc 1 ba tuần liên tiếp.Các chuyên gia dự báo số ca nhiễm mới sẽ có xu hướng giảm dần trong thời gian tới. Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch vẫn khuyến cao người dân tuân thủ quy định phòng dịch như tiêm phòng vắc-xin đề phòng nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm quy mô nhỏ hay xuất hiện biến thể mới. Việc tuân thủ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín và cách ly ca nhiễm COVID-19 vẫn là biện pháp tối thiểu nhằm ổn định tình hình dịch bệnh. Chính phủ cần cân nhắc thận trọng về việc thảo luận nới lỏng các quy định phòng dịch.