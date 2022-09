Xuất khẩu 10 ngày đầu tháng 9 giảm 16,6%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 13/9 cho biết trong vòng 10 ngày đầu tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 16,24 tỷ USD, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do số ngày làm việc là 6,5 ngày, ít hơn hai ngày so với một năm trước, nên kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày trong khoảng thời gian này lại tăng 9%.Trong đó, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 7,9%, chế phẩm dầu mỏ tăng 11,7%. Ngược lại, xuất khẩu ô tô giảm 17,9%, thiết bị vô tuyến viễn thông giảm 23,8%, phụ tùng ô tô giảm 15,8%.Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Malaysia tăng 19,6%, sang Trung Quốc giảm 20,9%, Mỹ giảm 11,6%, Liên minh châu Âu (EU) giảm 23,2%, Việt Nam giảm 11,4%.Kim ngạch nhập khẩu 10 ngày đầu tháng 9 đạt 18,68 tỷ USD, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng kim ngạch nhập khẩu bình quân ngày tăng 16,6%.Xét theo mặt hàng, nhập khẩu dầu thô tăng 15,7%, gas tăng 92,3%, chíp bán dẫn giảm 18,1%, chế phẩm dầu mỏ giảm 33,5%, than đá giảm 1,2%.Nhập khẩu từ Ả-rập Xê-út tăng 48,8%, Việt Nam tăng 0,9%. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 24,2%, Mỹ giảm 27,8%, EU giảm 26,7%, Nhật Bản giảm 24,1%.Cán cân thương mại 10 ngày đầu tháng 9 thâm hụt 2,44 tỷ USD, cao hơn so với quy mô thâm hụt cùng kỳ năm ngoái (1,48 tỷ USD). Cán cân thương mại lũy kế từ đầu năm thâm hụt tổng cộng 27,55 tỷ USD.