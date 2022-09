Hàn Quốc có nguy cơ bùng phát đồng thời cả dịch COVID-19 và cúm mùa

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 13/9, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương Hàn Quốc nhận định nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 đồng thời với dịch cúm là khá cao. Dịch cúm hầu như không xuất hiện trong hai năm qua song từ tháng 7 năm nay, các ca bệnh cúm đang có xu hướng gia tăng bất thường. Do đó, dịch cúm có khả năng sẽ bùng phát sớm trước khi đến mùa đông.Theo Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tỷ lệ ca bệnh có triệu chứng nghi nhiễm cúm mùa là 4,7 người trên 1.000 bệnh nhân ngoại trú, cao nhất trong cùng kỳ 5 năm trở lại đây. Con số này của năm 2018 là 4 người, 2019 là 3,4 người, 2020 là 1,7 người và 2021 là 1 người.Tiêu chuẩn để KDCA đưa ra cảnh báo chú ý dịch cúm mùa năm nay là 4,9 ca nghi ngờ lây nhiễm trên 1.000 người, chỉ chênh lệch 0,2 người so với tỷ lệ hiện nay (4,7 ca).Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương cho biết COVID-19 và cúm mùa đều là bệnh truyền nhiễm lây lan qua đường hô hấp. Do đó khi xuất hiệu các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế để tìm ra đúng bệnh, tránh tình trạng hỗn loạn do nhầm lẫn hai bệnh.Bên cạnh đó, về việc áp dụng phương pháp xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) phát hiện đồng thời cả COVID-19 và cúm mùa, Ủy ban đối sách phòng dịch cho biết có nhiều kit xét nghiệm như vậy đã được cấp phép, cơ quan y tế có thể sử dụng nếu thấy cần thiết.