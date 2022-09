Số ca nhiễm COVID-19 quay lại ngưỡng 90.000 sau kỳ nghỉ lễ “không giãn cách”

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 14/9, Hàn Quốc ghi nhận 93.981 ca nhiễm COVID-19 mới, nhiều hơn 36.672 ca so với số liệu một ngày trước và trên ngưỡng 90.000 ca sau 8 ngày.Số ca mắc mới tăng vọt được phân tích là do số mẫu xét nghiệm tăng sau kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu kéo dài.Chính phủ dự đoán số ca nhiễm sẽ tăng trở lại trong thời gian tới do ảnh hưởng của kỳ nghĩ lễ “không giãn cách” đầu tiên sau ba năm. Tuy nhiên, làn sóng lây nhiễm đã qua giai định đỉnh điểm, nên đây sẽ chỉ là tình trạng tạm thời. Nhìn chung xu hướng lây nhiễm vẫn sẽ duy trì đà giảm.Số ca bệnh nguy kịch là 507 ca, giảm 40 ca so với một ngày trước, trên ngưỡng 500 ca 6 ngày liên tiếp. Thêm 60 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,11%.Tính đến 5 giờ chiều ngày 13/9, công suất giường bệnh giành cho ca bệnh nguy kịch là 30,2%, ca bệnh nặng là 38,2%, ca bệnh vừa đến nặng là 25,1%.