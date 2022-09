Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trước cú sốc giá tiêu dùng tháng 8

Photo : YONHAP News

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán New York (Mỹ) đã đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 13/9 trước tin sốc về giá tiêu dùng tháng 8 tăng cao hơn dự báo.Chỉ số Dow Jones giảm 3,9%, chỉ số S&P 500 giảm 4,3%, chỉ số NASDAQ giảm hơn 5%. Đây là mức giảm sâu kỷ lục trong một phiên kể từ sau tháng 6/2020, giai đoạn đầu bùng phát đại dịch COVID-19.Trong tháng 8, giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng tới 8,3% so với một năm trước, mặc dù thấp hơn mức tăng 8,5% tháng 7, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia là 8%.Do giá dầu quốc tế giảm, giá xăng đã giảm 10% trong vòng một tháng, nhưng vẫn chưa đủ để kéo giá tiêu dùng giảm.Giá thực phẩm đã tăng tới 11,4% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ sau năm 1979. Chi phí nhà ở, chiếm một phần ba trong chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ, tăng 6,2%.Dù không bao gồm mặt hàng năng lượng và thực phẩm có biến động giá cả lớn, nhưng giá tiêu dùng tại Mỹ vẫn tăng 6,3%, mức tăng còn cao hơn cả tháng 7. Ngày càng nhiều ý kiến lo ngại sức ép tăng giá đang lan rộng, đà leo thang hiện nay sẽ không dễ dừng lại.Theo đó, có phân tích cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ nâng tiếp 1% lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần tới, nhằm kìm hãm đà tăng giá cả.