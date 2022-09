Tỷ giá hối đoái lần đầu cán mốc 1.390 won đổi 1 USD trong vòng hơn 13 năm

Photo : YONHAP News

Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won/USD đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/9 ở mức 1.390,9 won đổi 1 USD, tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục mới trong năm. Đây là lần đầu tiên tỷ giá hối đoái vượt mốc 1.390 won đổi 1 USD trong vòng 13 năm 5 tháng, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu.Trong đêm ngày 13/9, Chính phủ Mỹ công bố giá tiêu dùng tháng 8 tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 8% của thị trường, bất chấp giá dầu quốc tế giảm, khiến thị trường chao đảo.Tình trạng lạm phát cao đang kéo dài hơn dự báo, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) để ngỏ sẽ tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ một cách quyết liệt, khiến tâm lý đầu tư đóng băng, các nhà đầu tư chuyển sang chuộng tài sản an toàn, kéo đồng USD tăng giá mạnh.Mặt khác, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng phiên ở mức 2.411,42 điểm, giảm 38,12 điểm (1,56%). Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng cửa ở mức 782,93 điểm, giảm 13,86 điểm (1,74%).Các chuyên gia chứng khoán trong nước nhận định cả chỉ số KOSPI và KOSDAQ sẽ tiếp tục giảm điểm trong thời gian tới do giới đầu tư hết kỳ vọng về việc Mỹ chuyển đổi chính sách tiền tệ, và lạm phát đã qua đỉnh điểm.