Hàn Quốc đồng thời đối phó với COVID-19 và cúm mùa

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 15/9, Hàn Quốc ghi nhận 71.471 ca mắc COVID-19, thấp hơn 22.000 ca so với ngày hôm trước, và thấp hơn 1.000 ca so với cách đây một tuần.Số ca nặng giảm 16 ca, còn 491 ca, xuống ngưỡng 400 ca sau một tuần. Số ca tử vong tăng thêm 72 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%.Kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 vào sau tháng 3/2020 cho tới nửa đầu năm nay, số ca mắc cúm mùa vốn duy trì ở mức thấp, nhưng gần đây lại đang có chiều hướng tăng mạnh.Trong tuần đầu tháng 9, số ca nghi mắc cúm mùa là 4,7 ca trên 1.000 bệnh nhân ngoại trú, gần chạm ngưỡng bùng phát dịch là 4,9 ca.Giám đốc KDCA Peck Kyong-ran giải thích số ca mắc cúm mùa tăng gần đây là do Chính phủ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giãn cách xã hội, và tỷ lệ miễn dịch tự nhiên với cúm mùa trong cộng đồng giảm, do dịch bệnh không bùng phát trong vòng hai năm qua. Nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ bùng phát dịch cúm mùa trong năm nay.Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiêm phòng cúm mùa cho trẻ trên 6 tháng tuổi tới dưới 9 tuổi từ ngày 21/9 tới. Từ nay cho tới ngày 30/4 năm sau, Chính phủ sẽ hỗ trợ tiêm chủng cúm mùa cho trẻ em dưới 13 tuổi, phụ nữ mang thai, người trên 65 tuổi.Ngoài ra, Chính phủ sẽ áp dụng chi trả trợ cấp chăm sóc y tế từ tháng 10, nhanh hơn một tháng so với năm trước, cho các ca mắc cúm mùa là người thuộc nhóm rủi ro cao, nhằm đảm bảo việc kê thuốc kháng virus một cách nhanh chóng cho bệnh nhân.Cùng với đó, Chính phủ sẽ đẩy mạnh giám sát tình hình dịch cúm mùa, tiến hành phân tích virus cúm mùa phát hiện trong nước.