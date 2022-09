Anh mời Bắc Triều Tiên dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 14/9 (giờ địa phương) đưa tin Chính phủ Anh đã mời Bắc Triều Tiên dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II. Một quan chức Bộ Ngoại giao Anh cho biết đối tượng mời là quan chức cấp Đại sứ miền Bắc.Quan chức trên nói thêm do Anh không thiết lập quan hệ ngoại giao với Syria hay Venezuela, nên các nước này không nằm trong danh sách được mời dự lễ tang Nữ hoàng. Afganistan cũng không được mời do tình hình chính trị hiện tại của nước này.Trước đó, Chính phủ Anh đã loại ba nước là Nga, Belarus, Myanmar khỏi danh sách khách mời tham dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth. Nga là nước đã châm ngòi cuộc chiến tranh với Ukraine, trong khi Belarus là đồng minh tích cực của Matxcơva trong cuộc chiến này, còn Myanmar thì đang do quân đội nắm quyền sau cuộc đảo chính tháng 2 năm ngoái.Lễ quốc tang Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được tổ chức vào ngày 19/9 tại Tu viện Westminster, thủ đô London, dự kiến có sự tham dự của hơn 500 quan chức cấp cao các nước, trong đó có lãnh đạo thượng đỉnh Hàn Quốc, Mỹ, Pháp.