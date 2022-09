Hàn Quốc pha trộn khí thiên nhiên với khí dầu mỏ hóa lỏng từ tháng sau

Photo : YONHAP News

Việc Nga ngắt đường ống dẫn khí đốt chính cung cấp khí thiên nhiên cho châu Âu đang gây lo ngại xảy ra bất ổn cung cầu khí đốt toàn cầu, trong bối cảnh mùa đông đang tới gần, thời điểm tiêu thụ khí đốt tăng.Trong năm ngoái, Hàn Quốc nhập khẩu 46 triệu tấn khí thiên nhiên, nhiều thứ ba trên thế giới. Khí thiên nhiên nhập về được sử dụng cho nhà máy phát điện và cung cấp gas đô thị. Giá khí thiên nhiên hóa lỏng tại khu vực Đông Á, như Hàn Quốc và Nhật Bản, đã tăng gấp hai lần so với đầu năm do ảnh hưởng từ tình hình chiến sự Nga-Ukraine.Australia, quốc gia mà Hàn Quốc nhập khẩu nhiều khí thiên nhiên nhất trong nửa đầu năm nay, hiện đang xem xét hạn chế xuất khẩu, nhằm đảm bảo đầy đủ lượng khí đốt tiêu thụ nội địa.Trong tình thế cấp bách hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc quyết định pha trộn khí thiên nhiên với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) để cung cấp ra thị trường trong nước từ tháng sau.Khí dầu mỏ hóa lỏng có ưu điểm là lượng phát nhiệt tương đối cao, giá thành thấp, không gây ra vấn đề gì về an toàn hay ô nhiễm môi trường dù pha trộn với khí thiên nhiên. Hàn Quốc từng hai lần thực hiện biện pháp tương tự trong vòng 10 năm qua, mỗi khi xảy ra bất ổn cung cầu khí đốt.Lần này, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ sửa đổi quy định để cho phép lượng LPG pha trộn có thể vượt quá ngưỡng quy định trong trường hợp xảy ra bất ổn cung cầu.Mặc dù Chính phủ Seoul nhận định tình hình cung cầu khí thiên nhiên trong nước vẫn ổn định, nhưng cũng có ý kiến chuyên gia cho rằng Chính phủ cần đứng ra điều tiết cung cầu. Về phần mình, Chính phủ cho biết sẽ tập trung rà soát tình hình cung cầu, trong trường hợp cần thiết sẽ ban lệnh điều chỉnh với các công ty tư nhân nhập khẩu trực tiếp khí thiên nhiên để điều tiết lượng nhập khẩu.