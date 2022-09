Bộ Giáo dục chi 100 triệu USD hỗ trợ trường đại học, cao đẳng giảm chỉ tiêu tuyển sinh

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 15/9 cho biết sẽ hỗ trợ 140 tỷ won (100 triệu USD) tiền hỗ trợ nhằm khuyến khích các trường đại học và cao đẳng tự nguyện giảm chỉ tiêu tuyển sinh trong năm nay theo dự án hỗ trợ đổi mới.Đối tượng được nhận hỗ trợ là trường đại học thuộc danh sách 233 trường được lựa chọn trong đợt đánh giá năng lực đại học cơ bản năm 2021, đã lập ra các kế hoạch như giảm chỉ tiêu tuyển sinh xuống hơn 90% so với quy mô chỉ tiêu còn thiếu, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh giữa bậc đại học và cao học, chuyển đổi sang các khóa học dành người trưởng thành và bảo lưu chỉ tiêu nhập học.Chính phủ sẽ hỗ trợ 86% số tiền hỗ trợ, tương đương 120,35 tỷ won (86,29 triệu USD), cho các trường đại học địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận gặp khó khăn do số lượng sinh viên nhập học không đạt chỉ tiêu. Số lượng trường đại học ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận giảm chỉ tiêu là 74 trường, quy mô giảm chỉ tiêu là 14.244 sinh viên, chiếm 88%, cao hơn rất nhiều so với khu vực thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và Incheon là 22 trường và 1.953 sinh viên.Theo hệ thống giáo dục, quy mô hỗ trợ cho hệ đại học là 100 tỷ won (71,69 triệu USD), cao đẳng là 40 tỷ won (28,68 triệu USD); quy mô cắt giảm chỉ tiêu lần lượt là 7.991 sinh viên và 8.206 sinh viên.Dự án hỗ trợ đổi mới có nội dung khuyến khích các trường chủ động hạ số lượng chỉ tiêu tuyển sinh đang tiếp tục bị chỉ trích là mâu thuẫn với phương án đào tạo nhân tài chíp bán dẫn mà Chính phủ đã công bố thời gian gần đây, bao gồm cả việc tăng số lượng tuyển sinh ngành chíp bán dẫn tại các trường đại học ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận.Đặc biệt, có lo ngại rằng khoảng cách giữa các trường đại học ở thủ đô Seoul, hai địa phương lân cận và khu vực còn lại có thể lớn hơn nếu các trường đại học địa phương tiến hành giảm quy mô tuyển sinh, trong khi số lượng tuyển sinh các ngành công nghệ cao tập trung ở Seoul, Gyeonggi và Incheon lại tăng lên.Liên quan đến vấn đề này, một quan chức của Bộ Giáo dục cho biết mục đích chính sách của hai dự án là riêng biệt và kế hoạch lập quy mô tuyển sinh phù hợp có tiêu chuẩn riêng. Bộ sẽ xem xét toàn diện và đưa ra phương hướng về vấn đề liên quan đến chỉ tiêu ngành công nghệ cao.