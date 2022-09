Wasington tăng cường thẩm định nhà đầu tư nước ngoài đối với công nghệ tiên tiến

Photo : YONHAP News

Nhà Trắng (Mỹ) ngày 15/9 (giờ địa phương) đã ra một thông cáo báo chí giải thích về lý do ban hành Sắc lệnh hành chính có nội dung giám sát chặt chẽ nhà đầu tư nước ngoài trên phương diện an ninh quốc gia, nhằm bảo hộ chuỗi cung ứng và công nghệ cốt lõi của Mỹ. Washington từ lâu đã nhận thức được rằng đầu tư từ đối thủ cạnh tranh hay nước thù địch sẽ là mối nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Quá trình thẩm định của Ủy ban Đầu tư nước ngoài (CFIUS) cũng cần phải thay đổi theo sự biến đổi của môi trường an ninh.Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ ra Sắc lệnh hành chính kể từ sau khi ủy ban này thành lập vào năm 1975. Theo đó, những nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt liên quan đến chuỗi cung ứng hay vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia như việc thay đổi quyền sở hữu, quyền lợi hay quyền kiểm soát của doanh nghiệp sản xuất đặc biệt, dịch vụ, khoáng sản quan trọng, công nghệ.Nhằm bảo hộ công nghệ tiên tiến, Mỹ chỉ định kỹ thuật vi điện tử (Microelectronics), trí tuệ nhân tạo (AI), sinh học, máy tính lượng tử (quantum computer), năng lượng sạch, nông nghiệp là lĩnh vực cần thẩm định chặt chẽ. Ngoài ra, Washington cũng yêu cầu cần chú ý về toàn bộ lĩnh vực có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.Kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ra mắt, Mỹ đã chỉ ra Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược và là mối đe dọa lớn nhất, đồng thời nâng mức độ kìm hãm đối với nước này lên một bậc.Washington đang tập trung vào việc hồi phục ngành công nghiệp cốt lõi như chíp bán dẫn, đồng thời ngăn chặn Bắc Kinh theo đuổi các công nghệ tiên tiến như vi điện tử, máy tính vi lượng, trí tuệ nhân tạo và sinh học.