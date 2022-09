Hàn Quốc ban cảnh báo chú ý dịch cúm mùa sau ba năm

Photo : YONHAP News

Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc ngày 16/9 đã ban cảnh báo chú ý bùng phát dịch cúm mùa trên toàn quốc, lần đầu tiên sau ba năm kể từ năm 2019, trước khi dịch COVID-19 bùng phát, và cũng sớm hơn so với mọi năm (tháng 11, 12).Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết từ ngày 4-10/9, tỷ lệ ca bệnh có triệu chứng nghi nhiễm cúm mùa là 5,1 ca trên 1.000 người, vượt ngưỡng bùng phát dịch là 4,9 ca.Trước nhận định nguy cơ bùng phát đồng thời cả dịch COVID-19 và cúm mùa, KDCA đã tăng cường ứng phó bằng cách siết chặt tiêu chuẩn tỷ lệ ca bệnh có triệu chứng nghi nhiễm cúm mùa là 4,9/1.000 người thay cho mức 5,8/1.000 người vào thời điểm bùng dịch trước đó.Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm cúm mùa ghi nhận được là 1,4%, thấp hơn so với các virus đường hô hấp khác như virus hợp bào hô hấp gây viêm phổi (20,9%), bocavirus gây cảm lạnh ở người 7%.Theo cảnh báo chú ý dịch cúm mùa, nhóm nguy cơ rủi ro cao như trẻ em dưới 9 tuổi bao gồm cả trẻ sơ sinh trên hai tuần tuổi, phụ nữ mang thai, người trên 65 tuổi, người suy giảm miễn dịch sẽ được kê thuốc kháng virus mà không cần xét nghiệm.KDCA đề nghị tăng cường quản lý phòng chống dịch cúm tại các cơ sở như trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh, trường học, cơ sở điều dưỡng trong thời gian dịch lây lan.Từ ngày 21/9, đối tượng tiêm chủng cúm mùa quốc gia cần tích cực tham gia và đi tiêm phòng theo lịch. Đặc biệt, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh từ 6 tháng tuổi đến 13 tuổi là đối tượng có nguy cơ biến chứng nếu nhiễm cúm mùa do đó cần hoàn tất tiêm phòng càng sớm càng tốt.Cơ quan phòng dịch khuyến cáo người có triệu chứng nghi nhiễm cúm mùa như sốt trên 38 độ C, ho hoặc đau họng cần đến cơ sở y tế để sớm được điều trị.Mặt khác, công tác tiêm phòng vắc-xin COVID-19 nội địa SKYCovione do công ty Khoa học y sinh SK (SK Bioscience) phát triển, mũi một và hai đang được mở rộng sang mũi ba và bốn, nên người dân có thể lựa chọn vắc-xin nội địa khi tiêm chủng bổ sung.