Lịch trình công du ba nước Anh, Mỹ, Canada của Tổng thống Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae-ho ngày 15/9 đã công bố lịch trình cụ thể chuyến công du ba nước Anh, Mỹ, Canada của Tổng thống Yoon Suk-yeol kéo dài từ ngày 18-24/9 tới.Tổng thống sẽ đặt chân tới London vào ngày 18/9 (giờ địa phương), dự tiệc chiêu đãi do Quốc vương Charles III tổ chức vào cùng ngày, dự kiến gửi lời chia buồn về sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II. Văn phòng Tổng thống đang xúc tiến lịch trình Tổng thống tới viếng tu viện Westminster, nơi đặt linh cữu của Nữ hoàng, ký tên vào sổ tang, dâng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triền Tiên (1950-1953).Một ngày sau, ngày 19/9 (giờ địa phương), Tổng thống sẽ dự tang lễ Nữ hoàng được tổ chức tại tu viện Westminster, đại diện Chính phủ và người dân Hàn Quốc tưởng niệm người đã khuất.Sau đó, Tổng thống lên đường sang New York, Mỹ để dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ông Yoon sẽ là lãnh đạo thượng đỉnh thứ 10 trong số 185 quốc gia có bài phát biểu trong ngày đầu tiên của phiên thảo luận chung 20/9 (giờ địa phương), dự kiến nhấn mạnh về sự đoàn kết, đóng góp cùng cộng đồng quốc tế để thiết lập hòa bình. Tổng thống cũng có thể sẽ đưa ra thông điệp hối thúc Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa.Sau bài phát biểu, Tổng thống sẽ hội đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có bán đảo Hàn Quốc, phương án tăng cường hợp tác giữa hai bên.Nhân chuyến thăm New York, Tổng thống sẽ hội đàm thượng đỉnh song phương với lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản. Văn phòng Tổng thống vẫn đang tiếp tục thảo luận về lịch trình hội đàm cụ thể với hai nước.Sau khi kết thúc khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống sẽ lên đường thăm Canada, hội đàm với Thủ tướng Justin Trudeau vào ngày 23/9 nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, dự kiến thảo luận về phương án tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, các vấn đề an ninh kinh tế.Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee cũng sẽ đi cùng Tổng thống trong chuyến công du lần này, nối tiếp chuyến công du Tây Ban Nha trước đó của Tổng thống dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Văn phòng Tổng thống giải thích việc hai vợ chồng Tổng thống cùng có mặt trong lễ tang của Nữ hoàng Anh mang ý nghĩa quan trọng trong việc truyền tải thông điệp tưởng nhớ vị quân chủ trị vì lâu nhất nước Anh.