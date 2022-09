Chỉ số giá nhập khẩu Hàn Quốc giảm hai tháng liên tiếp do giá dầu thế giới hạ nhiệt

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 16/9 đã công bố thông kê chỉ số giá xuất nhập khẩu tháng 8. Theo đó, chỉ số giá nhập khẩu tháng trước (theo tiêu chuẩn đồng won, mức chuẩn 100 điểm năm 2015) là 149,45 điểm, giảm 0,9% so với tháng 7, cao hơn 22,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm chỉ số giá nhập khẩu tháng 8 có thu hẹp hơn so với tháng 7 (2,5%), nhưng đã giảm hai tháng liên tiếp.BOK giải thích chỉ số giá nhập khẩu tháng 8 giảm do giá dầu quốc tế hạ nhiệt kéo giá sản phẩm khoáng sản, than đá và chế phẩm dầu mỏ giảm theo.Giá dầu quốc tế tháng 8 theo giá dầu Dubai đạt 96,63 USD/thùng, giảm 6,3% so với tháng 7 (103,14 USD).Chỉ số giá nhập khẩu tháng 8 (theo đồng won) đạt 128,17 điểm, giảm 0,9% so với một tháng trước, đà giảm hai tháng liên tiếp.