Các nhà hoạt động môi trường kêu gọi bác đơn xin gia nhập Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc của Việt Nam

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 15/9 đưa tin cho biết 52 nhà hoạt động từng giành Giải thưởng môi trường Goldman (Goldman Environmental Prize) đã gửi bức thư công khai tới Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC), phản đối Việt Nam gia nhập tổ chức này.Trong thư, những người trên giải thích lý do phản đối Việt Nam gia nhập là do Chính phủ Việt Nam đàn áp các nhà hoạt động môi trường.Cụ thể, nhà hoạt động môi trường Ngụy Thị Khanh tháng 6 vừa qua đã bị Tòa án Việt Nam tuyên phạt hai năm tù giam vì hành vi trốn thuế. Vụ việc đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ. Chính phủ Mỹ khi đó đã ngay lập tức ra tuyên bố bày tỏ lo ngại và yêu cầu thả bà Khanh. Bà Khanh là người Việt đầu tiên nhận Giải thưởng môi trường Goldman năm 2018, giải thưởng danh giá được mệnh danh là “Giải Nobel” về môi trường.Tháng 1 cùng năm, Tòa án Việt Nam cùng từng tuyên phạt 5 năm tù giam với luật sư Đặng Đình Bách với cáo buộc trốn thuế. Đặng Đình Bách là luật sư môi trường từng phản đối mạnh mẽ nhà máy phát điện chạy bằng than đá.Những nhà hoạt động môi trường đã đề cập tới hai trường hợp nói trên, kêu gọi Chính phủ Việt Nam sửa đổi Luật thuế, công cụ được dùng để dập tắt tiếng nói trong xã hội dân sự; đồng thời yêu cầu thả các nhà hoạt động môi trường như bà Khanh và ông Bách.Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam tiếp tục khẳng định các bản án này không “liên quan gì đến các hoạt động môi trường”, bởi các đối tượng trên bị kết án tù do có hành vi trốn thuế.Việt Nam bắt đầu xúc tiến việc gia nhập UNHRC dưới sự lãnh đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. UNHRC sẽ xem xét hồ sơ của Việt Nam để trở thành thành viên trong kỳ họp thứ 51, kéo dài đến ngày 7/10.