Tổng thống Hàn Quốc đến London dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bắt đầu chuyến công du dài 7 ngày tới Anh, Mỹ và Canada.Trong lịch trình đầu tiên, Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee ngày 18/9 (giờ địa phương) đã đến cung điện Buckingham (London, Anh), dự sự kiện chào mừng do Quốc vương Charles III tổ chức để chào đón lãnh đạo thượng đỉnh các nước dự lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II.Tổng thống Yoon đã gửi lời chia buồn và an ủi đến Vua Charles III, đồng thời bày tỏ lòng tưởng nhớ tới Nữ hoàng, người đã cống hiến cả cuộc đời để bảo vệ cho tự do và hòa bình. Tổng thống cho biết người dân Hàn Quốc cũng đang chia sẻ nỗi buồn với Hoàng gia Anh. Đáp lại, Vua Charles III đã gửi lời cảm ơn sâu sắc.Tại đây, ông Yoon cũng đã gặp gỡ và chào hỏi với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako.Lãnh đạo các nước sẽ quy tụ tại tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II được tổ chức tại điện Westminster (London) vào lúc 7 giờ tối 19/9 (giờ Hàn Quốc).Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nhân dịp này, Tổng thống Yoon có kế hoạch gặp gỡ lãnh đạo các quốc gia dân chủ tự do trên toàn thế giới, theo đuổi “đoàn kết cộng đồng quốc tế vì tự do và hòa bình”.Anh không mời lãnh đạo Nga, nước xâm lược Ukraine và Belarus, nước đồng tình với cuộc chiến này, tham dự tang lễ Nữ hoàng.Sau lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II, Tổng thống Yoon sẽ lên đường tới New York (Mỹ) dự cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, tiếp tục theo đuổi nền tảng ngoại giao “đồng minh giá trị”, tức đoàn kết với các quốc gia tôn trọng chủ nghĩa dân chủ tự do.Văn phòng Tổng thống giải thích trọng tâm trong chuyến công du kéo dài 7 ngày lần này của Tổng thống Yoon là sự tự do, đoàn kết và an ninh kinh tế. Một bài toán nữa là tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề tồn đọng hiện nay thông qua hội đàm thượng đỉnh song phương Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ.Mặt khác, Văn phòng Tổng thống cho biết ông Yoon đã theo dõi tình hình cơn bão Nanmadol trong chuyên cơ trên đường đi đến thủ đô London.