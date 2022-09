Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 16/9 đã có buổi tiếp Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tương đương chức Chủ tịch Quốc hội) Lật Chiến Thư nhân chuyến thăm Seoul. Ông Lật Chiến Thư là nhân vật quyền lực thứ ba trong hàng ngũ lãnh đạo của Trung Quốc.Tại cuộc gặp, Tổng thống bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ mở rộng lợi ích chung, làm sâu sắc thêm sự tin tưởng và tình hữu nghị giữa người dân hai quốc gia. Đáp lại, lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc đánh giá quan hệ Hàn-Trung đã mang đến lợi ích to lớn cho người dân hai nước, đóng vai trò quan trọng vì hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới.Tổng thống nhấn mạnh hai bên cần trao đổi chặt chẽ, không để vấn đề tổ hợp tên lửa đánh chăn tầm trung cao (THAAD) trở thành rào cản trong quan hệ Hàn-Trung. Đáp lại, ông Lật Chiến Thư đồng tình rằng Seoul và Bắc Kinh cần trao đổi chặt chẽ về các vấn đề nhạy cảm.Văn phòng Tổng thống cho biết Tổng thống Yoon cũng trình bày với ông Lật Chiến Thư về "sáng kiến táo bạo", một chính sách với Bắc Triều Tiên.Khoảng hai tiếng trước cuộc gặp với Tổng thống, ông Lật Chiến Thư đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo, trong đó ông này nói rằng việc bố trí THAAD mang ý đồ "không trong sáng" là làm tổn hại lợi ích an ninh của Trung Quốc.Được biết lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc đã đổ lỗi trách nhiệm cho Mỹ trong vấn đề Bắc Triều Tiên, cho rằng Washington không có bước đi thực chất, mà chỉ tăng cường hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật.Ông Lật Chiến Thư cũng đề cập tới các động thái nhằm tái cơ cấu chuỗi cung ứng của Mỹ, trong đó có "Chip 4", liên minh chíp bán dẫn có sự tham gia của 4 nước Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, cho rằng Washington đang làm tổn hại trật tự chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm kìm hãm Bắc Kinh. Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo giải thích THAAD chỉ là phương tiện phòng thủ, và không được phát triển chuỗi cung ứng theo hướng loại trừ Trung Quốc.Mặt khác, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc. Đáp lại, Ủy viên trưởng Lật Chiến Thư cũng hy vọng về chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Hàn Quốc.