IAEA bắt đầu phân tích quá trình xử lý nước nhiễm xạ nhà máy điện nguyên tử Fukushima

Photo : YONHAP News

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 16/9 (giờ địa phương) ra một tuyên bố, cho biết đang tiến hành phân tích dữ liệu quá trình xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 ra biển của Nhật Bản. Nhóm chuyên trách phân tích dữ liệu có sự tham gia của các nhân sự IAEA và 11 chuyên gia được mời từ các nước trên thế giới.Sau khi hoàn tất phân tích dữ liệu giai đoạn một, nhóm chuyên trách sẽ tiếp tục công tác giai đoạn hai và ba như đánh giá kỹ thuật về an toàn chung, xem xét về hoạt động và quy trình. Báo cáo tổng hợp có thể được đưa trước khi công tác xả nước nhiễm xạ diễn ra vào năm sau.Giai đoạn một là công tác điểm chứng xem mẫu nước nhiễm xạ mà phía Nhật Bản xử lý có đảm bảo đúng thông số như kế hoạch đã đưa ra hay không.Nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 bị phát nổ vào tháng 3 năm 2011 do ảnh hưởng của trận siêu động đất sóng thần tàn phá miền Đông nước Nhật. Mỗi ngày, nhà máy này phát sinh thêm khoảng 130-150 tấn nước nhiễm xạ do nước ngầm và nước mưa chảy vào nhà máy điện này. Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đã xử lý nước nhiễm xạ bằng thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS), và đang bảo quản trong các thùng chứa đặt tại khu đất của nhà máy điện. Đó là lý do mà phía Tokyo gọi đây là “nước đã qua xử lý” chứ không phải nước nhiễm xạ.Chính phủ Nhật Bản khẳng định nước nhiễm xạ sẽ được pha loãng đủ để xả ra đại dương trong vòng 30-40 năm, nên không gây nguy hiểm tới môi trường và an toàn xung quanh. Tuy nhiên, việc một lượng lớn nước nhiễm xạ xả ra biển trong một thời gian dài chưa từng có tiền lệ đang gây ra lo ngại sâu sắc về vấn đề an toàn.IAEA cho biết sẽ vận dụng tối đa năng lực để mang lại kết quả kiểm chứng minh bạch và đáng tin cậy cho cộng đồng quốc tế.